تروریسم رسانه ای جلوه ای از جاهلیت مدرن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه با گرامیداشت ۱۷ مردادماه سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار فداکار و رسالت آشنای خبرگزاری جمهوری اسلامی و روز خبرنگار اظهار کرد: رسانه ها و خبرنگاران طلایه دار عرصه آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی در جوامع هستند و با تلاش های هدفمند و هوشمندانه خود توانسته اند مخاطبین خود را در گذرگاه های حساس و حیاتی هدایت و پرچم آگاهی و بصیرت را برافراشته نگه دارند.

وی با ارزیابی کارکرد و نقش اصحاب رسانه ای کشور بویژه در روند انقلاب اسلامی و دفاع از آرمان ها و ارزش های جامعه¬ی اسلامی برابر توطئه های جبهه¬ معاندین خاطر نشان کرد: هوشمندی و ژرف اندیشی ملت ایران برابر راهبردها و سناریوهای رنگارنگ و زنجیره ای دشمن و مقابله مؤثر و موفق با آن که در طول تاریخ انقلاب اسلامی رقم خورده است، بخش اعظم خود را مرهون همّت و هنر خبرنگاران و فعالان عرصه خبر و رسانه و کسانی می داند که با اقتدا به رسالت خطیر حرفه ای و مسئولیت های شرعی، ملی و انقلابی اشان فریاد عدالت خواهی، حقیقت طلبی، استکبار ستیزی و مقاومت ایران و ایرانی را جهانی ساخته اند.

سردار شریف در ادامه با اشاره به تهدیدات و آسیب های نوین فراروی میهن اسلامی بویژه نسل جوان و آینده ساز کشور و استفاده تمام عیار نظام سلطه و صهیونیسم از ابزار رسانه برای پیگیری راهبردها و سیاست های ضد دینی و ضد اسلامی خود در جهان اسلام از جمله در جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در شرایط خطیر و سرنوشت ساز کنونی که انقلاب اسلامی و ملت ایران در حال عبور از پیچ بزرگ تاریخی هستند و اردوگاه دشمن با سناریو سازی های مختلف از جمله با توسعه جنگ رسانه ای و مقابله با گفتمان انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت و استکبار ستیزی درصدد جلوگیری از استمرار موفقیت و درخشش بین المللی ایران عزیز است، جامعه رسانه ای کشور در خط مقدم این رویارویی برآمده و سلحشورانه نقش آفرینی می کند.

مسئول روابط عمومی کل سپاه با بر شماری رسالت و وظایف امروز رسانه های مستقل و مسئولیت پذیر داخلی و بین المللی در قبال حقایق و واقعیات موجود در عرصه منطقه ای و جهانی از جمله در مواجهه با تحولات جاری در منطقه راهبردی غرب آسیا تأکید کرد: رسانه های مستقل در جهان اسلام که با حفظ اخلاق حرفه ای به صیانت از عدالت و حقیقت می پردازند می توانند با انعکاس واقعیت های موجود در صحنه جنایات صهیونیست ها در فلسطین و نیز جنگ آل سعود و داعش علیه مقاومت اسلامی در عراق، سوریه و یمن، لزوم وحدت و اتحاد امت اسلامی برابر دشمن مشترک مسلمین یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا، ضرورت هوشمندی و هوشیاری آنان مقابل توطئه های خطرناک امروز نظام سلطه و استکبار علیه اسلام عزیز را برجسته و مانع انحراف و غفلت راهبردی و تاریخی آنان شوند.

سردار شریف با اشاره به نقش رسانه های سلطه و صهیونیست در پیگیری سیاست های جنگ افروزانه در سطح منطقه و هماهنگی رسانه های نوشتاری، دیداری، شنیداری و مجازی آنها در فراهم سازی مقدمات تجاوزگری و سپس مدیریت خبر رسانی در صحنه نبرد تصریح کرد: مشارکت و سهم پذیری رسانه های وابسته به امپریالیزم خبری در مهندسی جریان اطلاع رسانی در قبل و بعد از جنگ های تروریستی نیابتی اخیر منطقه و ورود جبهه ضد مقاومت اسلامی به فاز نظامی و میدانی از ملاحظات معنا دار و غیر قابل انکار در این صحنه است.

مسئول روابط عمومی کل سپاه افزود: طراحان اصلی جنگ، تجاوز و جنایت علیه کشورهای اسلامی منطقه بویژه یمن به مانند تجاوز و لشکر کشی دهه ی گذشته به افغانستان و عراق قبل از ائتلاف نظامی و آغاز جنگ با تمامی ظرفیت ها و امکانات خود یک ائتلاف رسانه ای را ضد ملت یمن و برای دستیابی به اهداف خود سازمان دهی و فعال نگه داشته اند.

وی تأکید کرد: تقویت وحدت و نگاه ملی به موضوعات حساس و حیاتی کشور از جمله همدلی و همزبانی بین دولت و ملت در عرصه های راهبردی از جمله وظایف و نقش های تاریخ ساز اصحاب رسانه در مقیاس داخلی به شمار می رود که بحمدالله جامعه رسانه ای کشور نشان داده است که از ظرفیت های خوب و تعیین کننده ای در این زمینه برخوردار است.

سردار شریف خنثی سازی تلاش شیطانی دشمن در ایجاد شکاف بین ملت و نظام و آرمان های انقلاب اسلامی را از جمله عرصه های موفقیت و تأثیرگذار رسانه های داخلی دانست و گفت: تاریخ انقلاب اسلامی بویژه ۸ سال دفاع مقدس و سپس رخدادها و وقایع بزرگ پس از جنگ تحمیلی از جمله فتنه ها و بحران های ساخته و پرداخته دست دشمنان داخلی و خارجی بیانگر این حقیقت است که جامعه رسانه ای ایران اسلامی صرف نظر از گرایش های سیاسی و جناحی توانسته اند با صیانت از منافع و مصالح ملی، آرمان ها و ارزش های نظام و مردم را حراست و با اخلاق حرفه ای و مسئولانه و صادقانه وظایف و انتظارات فراروی خود در قبال نیازهای جامعه و کشور را تحقق بخشیده و در عرصه معرفی مزیت ها، شایستگی ها و ویژگی های منحصر بفرد ملت ایران به جامعه جهانی نیز بدرخشند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حوزه دفاعی کشور و ابعاد تعامل و ارتباط عمیق و صمیمی اصحاب رسانه با نیروهای مسلح و مقتدر جمهوری اسلامی بویژه سپاه و بسیج خاطر نشان کرد: تردیدی نیست که نمایش اقتدار دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جایگاه آن در صحنه بازدارندگی که امروز در ترازی بین المللی چشم همگان را خیره ساخته است به مدد همت مؤمنانه و هنرمندانه خبرنگاران، روزنامه نگاران، تصویربرداران و فعالان رسانه ای کشور رقم خورده است.

سردار شریف در ادامه تروریسم رسانه ای را مولد سیاست های استکباری و جلوه ای از جاهلیت مدرن در جنگ علیه جریان حق و حقیقت در جامعه بشری قلمداد و تصریح کرد: تروریسم رسانه ای که با سانسور و قلب حقایق و واقعیات در صحنه¬ی نبرد جبهه حق و باطل و مصاف اردوگاه مقاومت و استکبار ستیزی با اردوگاه سلطه پذیری و سلطه گری پدیدار شده است از جلوه های جاهلیت مدرن است که حاضر است با ارتکاب جنایات بزرگ و هولناک، بشریت امروز را در مسلخ آمال و آرزوهای مستکبران و خوی شیطانی سردمداران نظام سلطه و صهیونیسم قربانی سازد.

وی افزود: کودک کشی از غزه تا یمن و زیر پا گذاردن تمامی خطوط قرمز و قوانین و مقررات حقوق بشری در عرصه جنگ های تروریستی و نیابتی در سطح منطقه که در اتاق فکر قدرت های استکباری تحت لوای شعار دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و مبارزه با تروریسم موجبات حیرت و اندوه جامعه اسلامی را فراهم آورده است از مصادیق جاهلیت مدرن است که با مهندسی امپراتوری رسانه ای غربی ـ صهیونیستی به گونه ای وارونه و روتوش شده و با تصویری خلاف واقع به افکار عمومی القا می شود.

سردار شریف در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و با قدردانی از اهتمام و تلاش های اصحاب رسانه بویژه خبرنگاران و تصویربرداران حوزه دفاعی ـ امنیتی رسانه ها در پوشش خبری و انعکاس عملکرد، دستاوردها و توانمندیهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله رزمایش های اقتدار آفرین نیروهای زمینی، دریایی و هوافضای سپاه تأکید کرد: از فعالان حوزه امنیتی و دفاعی در رسانه های شنیداری، دیداری، نوشتاری و مجازی کشور انتظار می رود با رویکردی واقع بینانه به مقوله اطلاع رسانی و الزامات و ملاحظات اجتناب ناپذیر این حوزه بیاندیشند و از پرداختن به مسایل و موضوعاتی که می تواند زمینه و احتمال بروز هرگونه آسیب و تهدید در این قلمرو قرار گرفته و امنیت و منافع ملی را به مخاطره بیاندازد، بپرهیزند.