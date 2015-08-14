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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹

فیلم/ ملاقات با «پینوکیو» در نمایش «پینوکیا»

فیلم/ ملاقات با «پینوکیو» در نمایش «پینوکیا»

نمایش «پینوکیا» به نویسندگی استفانو بننی و کارگردانی شهره سلطانی قصه مشهور پینوکیو را در فضایی مدرن روایت می کند.

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به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پینوکیا» به نویسندگی استفانو بننی و کارگردانی شهره سلطانی از ۱۵ مردادماه ساعت ۲۱:۱۵ در تالار استاد ناظرزاده به صحنه رفته است.

پرستو گلستانی، محمد صادق ملک (ملکی)، محمد نادری، بهروز پناهده، پوریا رحیمی سام، شهره سلطانی نقش آفرینان این نمایش هستند.

نمایش «پینوکیا» به مدت یک ماه در سالن ناظر زاده کرمانی به مدت ۸۰ دقیقه روی صحنه می رود.

اجرای این اثر نمایشی به دلیل برخی اصلاحات چند روزی متوقف شد اما گروه اجرایی با اعمال موارد متذکر شده و بازبینی مجدد، مجوز اجرای نمایش را به دست آوردند که در همین راستا «پینوکیا» از پنجشنبه ۲۲ مردادماه اجراهای خود را مجددا شروع کرده است.

کد مطلب 2878777
آروین موذن زاده

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