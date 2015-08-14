فیلم/ ملاقات با «پینوکیو» در نمایش «پینوکیا»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پینوکیا» به نویسندگی استفانو بننی و کارگردانی شهره سلطانی از ۱۵ مردادماه ساعت ۲۱:۱۵ در تالار استاد ناظرزاده به صحنه رفته است.

پرستو گلستانی، محمد صادق ملک (ملکی)، محمد نادری، بهروز پناهده، پوریا رحیمی سام، شهره سلطانی نقش آفرینان این نمایش هستند.

نمایش «پینوکیا» به مدت یک ماه در سالن ناظر زاده کرمانی به مدت ۸۰ دقیقه روی صحنه می رود.

اجرای این اثر نمایشی به دلیل برخی اصلاحات چند روزی متوقف شد اما گروه اجرایی با اعمال موارد متذکر شده و بازبینی مجدد، مجوز اجرای نمایش را به دست آوردند که در همین راستا «پینوکیا» از پنجشنبه ۲۲ مردادماه اجراهای خود را مجددا شروع کرده است.