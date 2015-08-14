آغاز پرداخت مابقی مطالبات چایکاران/ افزایش مصرف چای ایرانی

محمدولی روزبهان در گفتگو با مهر با بیان اینکه از روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه، پرداخت ۳۸ میلیارد تومان دیگر از باقی مانده مطالبات چایکاران (بابت خرید تضمینی برگ سبزی چای) آغاز شده است، اظهارداشت: تا روز چهارشنبه حدود ۴۸ و نیم میلیارد تومان به حساب چایکاران واریز شده بود و در مرحله جدید، پرداخت ۳۸ میلیارد تومان دیگر نیز آغاز شده است، ضمن اینکه روز چهارشنبه، ۱۲ و نیم میلیارد از مبلغ ۳۸ میلیارد تومان را واریز کردیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه یک سوم مطالبات را کارخانجات و دو سوم آن را دولت می پردازد، اضافه کرد: براین اساس، پیش بینی ما این است که اعتبار ما و اعتباری که کارخانجات می پردازند، در این مرحله به حدود ۳۸ میلیارد تومان برسد.

روزبهان تصریح کرد: بنابراین طی چند روز آینده با واریز مرحله ای پول و با همکاری کارخانجات در مجموع حدود ۸۶ و نیم میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان تسویه خواهد شد ضمن اینکه تاکنون حدود ۱۰۴ میلیارد تومان برگ سبزی چای را از کشاورزان خریداری کرده ایم و با این پرداخت؛ حدود ۸۳ درصد از مطالبات آنان تسویه خواهد شد.

رئیس سازمان چای کشور اضافه کرد: دریافتی ما از کارخانجات هر ۴۵ روز یکبار است، چراکه کارخانجات باید محصول را بفروش برسانند و سپس پول آن را بپردازند.

روزبهان درباره مطالبات باقی مانده کشاورزان نیز با اشاره به اینکه حدود ۱۸ میلیارد از طلب تولیدکنندگان باقی می ماند، افزود: این موضوع نیز در دست پیگیری است و قطعا باقی مطالبات نیز به محض وصول، به حساب چایکاران واریز می شود.

افزایش تمایل مردم به مصرف چای داخلی

این مقام مسئول تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش دولت و شرایطی که در سال جاری ایجاد شد، مردم تمایل بیشتری به خرید چای داخلی پیدا کرده اند و کارخانجات نیز فروش خوبی داشته اند، ضمن اینکه در انبارها تقریبا چایی از تولید امسال و حدود ۲ سال گذشته وجود ندارد و همه چای ها با قیمت مناسب به فروش رفته است.

روزبهان در پاسخ به این پرسش که چای های موجود در انبارها در داخل کشور به فروش رفته یا صادر شده است؟ با اشاره به اینکه ما دو نوع چای کیفی و ضعیف داریم، گفت: چای ضعیف معمولا به برخی از کشورهای همسایه صادر می شود یا برخی کارخانجات آن را با چای دیگری ترکیب و با کیفیت مناسب به مصرف کنندگان عرضه می کنند اما چای کیفی در داخل کشور مورد استفاده قرار می گیرد و ما برای فروش این نوع چای با مشکل مواجه نیستیم.

رئیس سازمان چای کشور درباره زمان آغاز چین سوم چای نیز اضافه کرد: چین سوم معمولا از اواسط شهریورماه شروع می شود، ضمن اینکه چین دوم (تابستانه) دو مرحله دارد ومرحله دوم آن حدود یک هفته است که آغاز شده و تا چند روز دیگر به پایان می رسد.

روزبهان با بیان اینکه در روزهای گذشته شاهد شرایط آب و هوایی و بارندگی های بسیارخوبی بوده ایم، گفت: این بارندگی ها در ارتقای کیفی و کمی محصول چای بسیار موثر بوده است.

وی افزود: ما در ابتدای سال با کاهش تولید محصول مواجه بودیم که روز چهارشنبه موفق شدیم این کاهش را جبران کنیم و در کل تولید سالیانه یک درصد بیش از سال قبل از نظر کمی برگ سبز خریداری کردیم.

رئیس سازمان چای، کل خرید برگ سبز در سال گذشته را ۸۹ میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: ارزش خرید برگ سبز چای تا روز چهارشنبه به ۱۰۴ میلیارد تومان رسید، بنابراین از نظر ارزشی هم حدود ۲۰ درصد از سال قبل پیشی گرفتیم.

پیش بینی تولید بیش از ۸۰ هزار تن برگ سبز چای

روزبهان با بیان اینکه تاکنون ۶۱ هزار و ۴۰۰ تن برگ سبز از کشاورزان خریداری شده است، افزود: کل خرید پارسال حدود ۶۵ هزار تن برگ سبز بوده است و امیدوار هستیم با توجه به شرایط جوی مناسبی که امسال وجود دارد، این میزان به بیش از ۸۰ هزار تن برگ سبز برسد، ضمن اینکه این میزان تولید بیانگر حدود ۳۰ درصد افزایش محصول نسبت به سال قبل است.

وی با تاکید بر اینکه همه چیز درباره میزان تولید بستگی به شرایط جوی دارد، اضافه کرد: اگر بارندگی ها و نزولات جوی در زمان مناسبی رخ دهد پیش بینی افزایش تولید بیش از این میزان را هم داریم.

روزبهان با بیان اینکه چای تولیدی کشور یک چای تقریبا ارگانیک است، اظهارداشت: در تولید چای داخلی از هیچ نوع سمی استفاده نمی‌شود اما کود مصرف می شود، به همین دلیل نمی گوییم محصول کاملا ارگانیک است، ضمن اینکه چای ایرانی تنها چایی در دنیا است که بدون استفاده از سم تولید می شود.

رئیس سازمان چای کشور اضافه کرد: به همین دلیل مصرف چای داخلی رشد زیادی کرده و برای خرید آن رقابت پیش آمده است.