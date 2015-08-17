عدم همکاری اپراتورهای موبایل در اجرای مصوبه پیامکهای تبلیغاتی

محمدرضا کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت اجرای مصوبه ساماندهی پیامکهای انبوه در کشور را تشریح کرد.

وی گفت: مصوبه ساماندهی پیامک های انبوه و خدمات ارزش افزوده اواخر سال گذشته - سال ۹۳ - به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی رسید که طبق آن، وزارت ارشاد موظف شد در کارگروهی با حضور نمایندگان شورایعالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و سازمات تبلیغات اسلامی، این مصوبه را به مرحله اجرا برساند.

اپراتورهای موبایل همکاری نمی کنند

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه طبق این مصوبه تمامی شرکتهای مرتبط در حوزه پیامکهای انبوه و ارزش افزوده تلفن همراه باید از وزارت ارشاد مجوز فعالیت دریافت کنند، ادامه داد: در کنار این مجوز، الزامات و قوانین و مقررات باید برای شرکتهای مربوطه تعریف شود تا تخلفی در این حوزه صورت نگیرد.

کشاورزی با اشاره به اقدامات کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه در جهت برقراری ارتباط با اپراتورهای موبایل و تولیدکنندگان محتوا اضافه کرد: هماهنگی های لازم در این زمینه انجام شده است اما برخی از شرکتها و اپراتورها همکاریهای مناسبی انجام نداده اند.

وی با تاکید براینکه وزارت ارشاد به شرکتهای فعال در حوزه پیامک تلفن همراه زمان داده است تا برای دریافت مجوز اقدام کنند، افزود: فعالیت این شرکتها فعلا متوقف نمی شود و به آنها مهلت داده شده است برای ساماندهی فعالیتهایشان اقدام کنند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد هم اکنون سامانه ای طراحی کرده که باید پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده تمامی اپراتورهای موبایل با نظارت این سامانه، ارسال شود.

مجوز ۶۰ بسته پیامکی مسابقه ای در یک روز صادر می شود

دبیر کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تقسیم بندی پیامکهای انبوه به دو دسته پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده که بیشتر مربوط به مسابقات پیامکی است، ادامه داد: روزانه بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ بسته مسابقه پیامکی از وزارت ارشاد مجوز می گیرند.

وی گفت: ارائه دهندگان این خدمات باید قبل از ارسال به مشترکان از وزارت ارشاد مجوز دریافت کنند اما پیامکهای تبلیغاتی پس از ارسال ، مورد نظارت وزارت ارشاد قرار می گیرند و چنانچه طبق قوانین و ضوابط موردنظر، ارسال نشده باشد شرکت ارائه دهنده خدمات و اپراتور جریمه خواهد شد.

کشاورزی با بیان اینکه در زمینه پیامکهای خدمات ارزش افزوده هنوز همکاری کاملی از سوی اپراتورهای موبایل با وزارت ارشاد برای دریافت مجوز صورت نگرفته است ادامه داد: طبق گزارش مرکز رسانه های دیجیتال، اپراتورهای همراه اول و رایتل همکاری پررنگی در این زمینه نداشته اند و اپراتور ایرانسل در مورد ارائه خدمات به این سامانه برای دریافت مجوز، اقدامات بهتری انجام داده است.

تعرفه گذاری در حوزه محتوایی پیامکهای انبوه

وی تاکید کرد: طبق مصوبه شورایعالی فضای مجازی باید تمامی پیامکهای ارزش افزوده قبل از ارسال از مرکز رسانه های دیجیتال مجوز دریافت کنند و تا زمانی که اپراتورهای موبایل در این زمینه همکاری نکنند این نظارت به خوبی صورت نمی گیرد و دغدغه های مردم در این زمینه رفع نخواهد شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به سازوکارهای فرهنگی مدنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ساماندهی موضوع پیامکهای انبوه خاطرنشان کرد: قرار است از طریق تعرفه گذاری در حوزه محتوایی پیامکهای انبوه، درصدد افزایش حجم پیامکهای مفید، اقدام شود.

وی با اشاره به وظایف مرکز ملی فضای مجازی در جهت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای سیاستگذاریهای شورایعالی فضای مجازی تاکید کرد: تعداد زیادی نامه مکتوب از وزارت ارشاد به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده است مبنی بر اینکه سرعت همکاری اپراتورهای موبایل در این طرح کند است که این موضوع در حال پیگیری است.