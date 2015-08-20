برخورد جدی با تخلفات شکار در شاهرود/ توجه ویژه محیط زیست به منطقه

معصومه ابتکار که در راس هیئتی صبح پنج شنبه برای بررسی وضعیت حیات وحش و محیط زیست شاهرود وارد این شهرستان شده است در بدو ورود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه جلوگیری از تخلفات شکار در مناطق حفاظت شده شاهرود یک رویکرد ضروری است و سازمان محیط زیست توجه ویژه ای به این منطقه دارد، گفت: امیدواریم بتوانیم با انجام این سیاست ها سطح کیفیت زندگی مردم شهرستان را افزایش دهیم.

وی فاضلاب شهری و جمع آوری پسابهای صنعتی را گام موثری در حفاظت از محیط زیست منطقه دانست و خاطرنشان کرد: برای دولت یازدهم مسئله توسعه پایدار و توجه به محیط زیست در فرآیند رشد و توسعه کشور اهمیت ویژه ای دارد.

ضرورت پایش بر خط صنایع بزرگ برای رهایی از مشکلات محیط زیستی

به گفته رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، اهمیت شناخت بحران ها و چالش های زیست محیطی برای دولت یازدهم دوچندان است و ضرورت پرداختن به محیط زیست در برنامه های توسعه کشور به وضوح مشاهده می شود و خوشبختانه این سیاست ها در سطح استان ها نیز به خوبی اجرا می شود و مدیران استانی نسبت به مسائل محیط زیستی توجه کافی را دارند.

ابتکار ضمن بیان این مطلب که در حوزه محیط زیست چالش های زیادی داریم و توجه ما به این مسئله باید استمرار پیدا کند، تصریح کرد: بحران های محیط زیستی مسئله ای نیستند که به صورت مقطعی به آن بپردازیم بنابراین باید به صورت مستمر شاخص های محیط زیستی در سطح کشور بهبود پیدا کند و برای تحقق آن باید نظارت ها را تقویت کرد.

وی یکی از راهکارهای تحقق این مهم را نیز پایش برخط صنایع بزرگ دانست و عنوان کرد: نظارت بر همه شاخص ها اعم از آلودگی و آلایندگی صنایع و مدیریت پسماند باید مورد تاکید قرار گیرد.

نیازمند رویکردی اساسی در حوزه محیط زیست هستیم

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه پساب و فاضلاب های صنعتی بعلاوه برداشت های بیرویه از منابع آبی و خشکسالی و عدم امکان تغذیه سفره های آب در شهرها اهمیت ویژه ای دارد، بیان داشت: نیازمند رویکردی اساسی در حوزه محیط زیست هستیم.

ابتکار ضمن تاکید بر این مطلب که در حال حاضر دولت نگاه ویژه ای به الگوی کشت، آبخیزداری و اصلاح دامداری دارد، اظهار داشت: در این بین مشارکت مردم اهمیت بسزایی دارد چرا که بازیگران اصلی محیط زیست خود مردم هستند.

به گفته وی سازمان محیط زیست توجه ویژه ای به همه اقشار از جمله رسانه ها، اساتید، صاحب نظران و کارشناسان و گروه های تاثیرگذار در حوزه محیط زیست دارد چرا که معتقدیم این اقشار می توانند در زمینه افزایش سطح آگاهی و اشراف مردم به معضلات محیط زیستی گام های مفیدی بردارند.

رئیس سازمان حافظت از محیط زیست در خاتمه با یادآوری این مطلب که نمی توان انتظار داشت مردم به همه آثار محیط زیست آشنایی و اشراف داشته باشند اما می توان آن ها را با مسائل زیست محیطی شهر و محیط زیست خودشان آشنا کرد، بیان داشت: این مهم باید جزو سیاست های مدیریت شهری نیز قرار گیرد و شهرداری ها باید محیط طبیعی اطراف شهرها را مدیریت و سازمان های دولتی باید برای حفظ محیط زیست کوشا باشند.