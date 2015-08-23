به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «سفیر روشنگری» شامل رهنمودهای رهبر انقلاب برای ملت افغانستان که به تازگی از سوی نشر عرفان منتشر شده است، عصر روز گذشته در خبرگزاری تسنیم و با حضور جمعی از فعالان فرهنگی افغانستانی برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمد ابراهیم شریعتی مدیر نشر عرفان در سخنانی با اشاره به آشنایی خود با مجتبی نیک رهی تدوین کننده این کتاب در نمایشگاه کتاب دفاع مقدس سال گذشته، اظهار کرد: این کتاب پس از گردآوری به تایید دفتر مقام معظم رهبری نیز رسید و ما نیز آن را در ۷ هزار جلد منتشر کردیم که تاکنون ۳۵۰۰ جلد از آن در افغانستان توزیع شده است و ۵ هزار نسخه از آن نیز توسط سفارت ایران در کابل پیش خرید شد. در داخل ایران نیز تاکنون ۱۵۰۰ نسخه از این کتاب توزیع شده است که همه این ها نشان از استقبال خوب از این کتاب دارد.

وی با بیان اینکه سخنان مقام معظم رهبری درباره ملت افغانستان ناشی از دلسوزی و عنایت ایشان به مردم این کشور است، گفت: اینکه بالاترین مقام مملکتی کشور همسایه درباره ملت افغانستان چنین بیاناتی دارد ناشی از شناخت و دغدغه مندی ایشان است و این موضوع در در افغانستان هم مورد استقبال قابل توجه ای قرار گرفته است.

شریعتی همچنین با اشاره به آینده رابطه ملت ایران و افغانستان نیز گفت: رابطه ایران با افغانستان دربرگیرنده ۷ فاکتور مهم است که شامل جغرافیایی مشترک، گذشته مشتر، زبان، دین مشترک، مذهب مشترک اعتقادات مشترک و روابط فعلی مشترک می شود. من احساس می‌کنم رهبر و نظام جمهوری اسلامی به مثابه شاخص و تصمیم‌گیرنده نظام جمهوری اسلامی علاقه ویژه ای به رابطه بلند مدت با افغانستان دارد که این علاقه هم تاریخی است و هم عاطفی.

شریعتی تصریح کرد: دوستانی که با مقام معظم رهبری آشنایی دارند برای من نقل کرده اند که معظم‌له بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر از افغانستانی‌ها را به نام می‌شناسند و صحبت‌های ایشان، هم برای افغانستانی‌ها و هم برای طرف ایرانی یک نشان راهبردی است. از سوی دیگر قصه مهاجرت افغانستان از جهات مختلف مورد توجه رهبری قرار دارد و ایشان برای مسئله مقاومت در افغانستان دغدغه زیادی دارند.

وی در پایان سخنان خود از خریداری بیش از ۵۰ نسخه از این کتاب از سوی سازمان ملل خبر داد و گفت: چند ساعت پس از انتشار خبر چاپ این کتاب از دفتر سازمان ملل با ما تماس گرفتند و این خبر را اعلام کردند.

رهبر معظم انقلاب؛ مایه تسلی ملت افغانستان

موحد بلخی شاعر و مجاهد افغانستانی نیز دیگر سخنران این مراسم بود که در سخنان خود با اشاره به توجه تاریخی رهبر انقلاب به مردم افغانستان گفت: رهبر انقلاب در آغاز تشکیل حزب وحدت اسلامی به افغانستان توجه ویژه ای داشتند و زمانی که هیئت بزرگ شورای ائتلاف خدمت ایشان رسیدند و حزب را معرفی کردند، خطاب به آنها بیانات مفصلی ایراد کردند که بسیار راهکشا بود. این حزب و شکل گیری آن نتیجه رهنمودهای بنیانگذار انقلاب امام خمینی(ره) بود. رهبر انقلاب نیز به عنوان مرجع و رهبر انقلاب همیشه توصیه‌هایی را به حزب داشتند.

وی افزود: آیت‌الله العظمی خامنه‌ای پس از اینکه طالبان در سال ۷۷ مزار شریف را اشغال کرد و دست به قتل عام هزاران نفر از افغانستانی و شهادت خبرنگار ایرانی زد، بیاناتی را ایراد کردند که مایه تسلی خاطر شد بعد از آن نیز در مناسبت‌های مختلف ایشان اشاراتی را برای مردم افغانستان داشته اند

این شاعر و مجاهد افغان در ادامه با اشاره به خاطره‌ای از دوران حضور رهبر انقلاب در مشهد گفت: زمانی که رهبر معظم انقلاب از تبعید در ایرانشهر به خراسان بازگشتند، من در خدمت رهبر حزب وحدت اسلامی شهید مزاری بودم. با او چند باری خدمت ایشان مشرف شدیم. در این جلسات شهید مزاری و رهبر معظم انقلاب به اتاق دیگری می‌رفتند و خلوت می‌کردند. بعدها از شهید مزاری درباره این خلوت‌ها پرسیدم که او گفت که ما از آقا درس می‌گیریم. در سالهای ۵۴ و ۵۵ که رهبر انقلاب عالم مجاهدی بودند، طلاب افغانستانی از مشهد، قم و تهران خدمت ایشان می‌رسیدند و مورد عنایت واقع می‌شدند. این ارتباط تاکنون نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اهل سنت را نیز خوب می‌شناسند. ایشان مخصوصا در دوران تبعید در ایرانشهر که منطقه‌ای عجیب بین افغانستان، پاکستان و ایران محسوب می‌شود این آشنایی را دو چندان کردند و در مقابل اهل سنت نیز با حضرت آقا آشنا و آماده پذیرش اندیشه‌های ایشان شدند. در واقع این تبعید موجب خیر اسلام و مسلمانان شد.

به گفته موحد بلخی رهبر معظم انقلاب چه زمانی که یک انقلابی در مشهد بودند و چه زمانی که ریاست جمهوری را برعهده گرفتند از افغانستان حمایت می‌کردند و حتی امروز که به عنوان رهبر جهان اسلام شناخته می شوند نیز این حمایت‌ها را ادامه می‌دهند که موجب تاثیرگذاری فوق‌العاده‌ای بر ملت افغانستان شده است.

وی با اشاره به تاثیرات امام خمینی(ره) بر ملت افغانستان گفت: بسیاری از افغانستانی‌ها از جمله سید محمدحسین مصباح را به جزم طرفداری از امام خمینی(ره) شهید کردند. شهید مصباح از جمله شهدایی بود که به دلیل توهین نکردن به امام خمینی(ره) شهید شد.

وی افزود: متاسفانه در افغانستان در بسیاری از موارد افراد ضعیف پرچمدار ترویج برادری اسلامی و ناسیونالیسم اسلامی شده‌اند و این جریان را به گونه‌ای بد مطرح و از آن دفاع می‌کنند که ما آنجا به نام ایرانی به جرم ایرانی شدن محکوم می‌شویم در ایران هم به نام افغانی تحقیر می‌‌شویم.