رونمایی از کتاب عکس ایران در نمایشگاه کتاب چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، در چهارمین روز از نمایشگاه کتاب چین مراسم رونمایی از کتاب عکس ایران که به همت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پکن به چاپ رسیده است، برگزار شد.

این برنامه با حضور شیا گوان لو، معاون بین الملل نمایشگاه کتاب چین، علی لی گرن، هنرمند و نقاش مسلمان چینی، دکتر عادل خانی، معاون رایزنی فرهنگی و جمعی از ایرانیان مقیم پکن و بازدیدکنندگان از نمایشگاه برگزار شد.

در ابتدای این برنامه نماینده موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران درباره فرهنگ، هنر و تمدن ایران و در خصوص عکس‌های استفاده شده و محتوای کتاب توضیحاتی ارائه کرد. در ادامه، علی لی گرن، هنرمند و نقاش مسلمان چین در خصوص سفری که به ایران داشته‌اند توضیحاتی را برای حاضران ایراد کرد. وی کشور ایران را دارای فرهنگ و تمدن غنی دانسته و معرفی جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری ایران را بسیار مهم قلمداد کردند.

وی یادآور شد: معرفی فرهنگ و تمدن ایران را نمی‌توان در یک کتاب گنجاند ولی این کتاب نمونه‌ای کامل و گویا از تمام نقاط ایران می‌باشد و تصاویر به کار رفته در آن نشان می‌دهد که کشور ایران به همه ادیان احترام می‌گذارد.

در پایان این مراسم کتاب ایران بین تمامی حاضران توزیع شد.

بیست و دومین دوره نمایشگاه کتاب چین که از تاریخ ۴ شهریور ماه در شهر پکن برپا شده بود، امروز به کار خود پایان می‌دهد. موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران به نمایندگی از نشر جمهوری اسلامی ایران با ۳۰۰ عنوان کتاب عنوان کتاب در حوزه‌های دین، تاریخ، کودک و نوجوان، هنر و گردشگری به زبان‌های فارسی، چینی و انگلیسی در این دوره از نمایشگاه شرکت کرده بود.