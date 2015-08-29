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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۱۴

بزرگداشت پدر عود ایران در ارسباران

بزرگداشت پدر عود ایران در ارسباران

مراسم بزرگداشت زنده یاد منصور نریمان نوازنده و مدرس پیشکسوت موسیقی ایرانی دوشنبه نهم شهریور ماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت استاد زنده یاد منصور نریمان ساعت ۱۸ روز دوشنبه نهم شهریور ماه توسط خانه موسیقی با  مشارکت فرهنگسرای ارسباران برپا خواهد شد.

در این مراسم علاوه بر سخنرانی چند چهره هنری، برخی از شاگردان زنده یاد نریمان به نوازندگی عود می پردازند. همچنین قرار است علی جهاندار به همراه علی پژوهشگر نوازنده عود به اجرای ساز آواز به یاد زنده یاد نریمان بپردازد. 

پخش کلیپی از آثار و احوال منصور نریمان و نقل قول هایی از استادان و هنرمندانی چون ایرج خواجه امیری، گلپایگانی، کوروس سرهنگ زاده، محمد موسوی، محمد اسماعیلی، نادر گلچین از دیگر بخش های این برنامه خواهد بود.

مراسم بزرگداشت زنده یاد منصور نریمان دوشنبه ۹ شهریور از ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان جلفا برگزار می شود. 

 

کد مطلب 2898553
علیرضا سعیدی

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