بهروز غریبپور درباره فعالیتهای پیشروی گروه تئاتر عروسکی «آران» و اجرای اپراهای عروسکی این گروه در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: در حال تمرین اپرای عروسکی «سعدی» هستیم و قرار است از ۵ مهرماه رپرتوآر اپراهای عروسکی گروه تئاتر «آران» را با اجرای اپرای «سعدی» در تالار فردوسی آغاز کنیم. این رپرتوآر با اجرای اپراهای «عاشورا»، «مولوی»، «حافظ» و «لیلی و مجنون» ادامه پیدا میکند.
وی درباره تولید جدید گروه تئاتر «آران» در زمینه اپرای عروسکی، یادآور شد: ضمن تمرین برای برگزاری رپرتوآر اپراهای عروسکی، روی اپرای عروسکی «خیام» کار میکنیم که امیدوارم این اپرا نیز به جمع سایر تولیدات گروه افزوده شود.
سرپرست گروه تئاتر «آران» درباره برنامه اجرای بینالمللی اپراهای عروسکی در سال جاری، اظهار کرد: سفری به آمریکا داشتم و ارزیابی و بررسیهایی در خصوص امکان اجرای یکی از اپراهای عروسکی گروه انجام دادم و در حال حاضر هم در حال مذاکره برای مشخص شدن امکان اجرا هستیم. از سوی بنیادهای مولوی شناسی بحثهایی برای اجرای اپرای «مولوی» در کشور آمریکا بوده که هنوز به قطعیت نرسیده است ولی مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.
غریبپور درباره برنامه اجرای اپراهای عروسکی در شهرهای مختلف کشور نظیر شیراز و اصفهان، متذکر شد: بعد از اینکه نتوانستیم اپرای «سعدی» را در شیراز به صحنه ببریم، برنامههای گروه در تهران متمرکز شد.
وی ادامه داد: البته از سوی جمعی از فرهیختگان خراسان برای اجرا دعوت شد ولی به دلیل تداخل این دعوت با برگزاری رپرتوآر گروه که از ۵ مهرماه آغاز میشود، خواستیم تا اجرای مورد نظر به فروردینماه ۹۵ موکول شود که این پیشنهاد پذیرفته شد.
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