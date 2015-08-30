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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۵۸

چنی به صف مخالفان برجام پیوست

چنی به صف مخالفان برجام پیوست

معاون رئیس جمهور سابق آمریکا که از مخالفان سرسخت ایران محسوب می شود با حمله به سیاست خارجی کاخ سفید به شدت با توافق هسته ای انجام شده میان تهران و کشورهای ۱+۵ مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست، «دیک چنی» و دخترش را باید جدیدترین مخالفان برجام به حساب آورد. 

دیک چنی و دخترش «لیز» در کتابی که به تازگی منتشر کرده اند به شدت از توافق هسته ای انجام شده میان ایران و کشورهای ۱+۵ انتقاد کرده اند. 

در بخشی از این کتاب دیک چنی «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، را متهم به دروغگویی کرده و می نویسد : توافق هسته ای با ایران موجب می شود تا برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم بمب اتم مجددا مورد استفاده قرار بگیرد. 

معاون رئیس جمهور سابق آمریکا در بخش دیگری می گوید: اوباما آنچه در مورد توافق هسته ای ایران گفته غلط است چون این توافق نه تنها جلوی پیشرفت هسته ای ایران را نمی گیرد بلکه به فعالیت هسته ای این کشور جنبه قانونی نیز داده و موجب آغاز مسابقه تسلیحات هسته ای در خاورمیانه می شود. 

چنی از نومحافظه کاران آمریکایی است که علاقه عجیبی به استفاده از گزینه نظامی علیه کشورهای مختلف داشته و دارد. وی از مشوقان اصلی حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی بود. 

کد مطلب 2898971
عبدالحمید بیاتی

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