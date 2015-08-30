دستگاه اکسیژن ساز خانگی طراحی و ساخته شد

پیمان بخشنده نژاد، مدیر شرکت زیست تجهیزشریف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: محققان این واحد فناور موفق به ساخت دستگاه اکسیژن ساز خانگی شدند که این دستگاه اکسیژن را از محیط دریافت کرده و پس از جداسازی نیتروژن و سایر گازها، اکسیژن با درجه خلوص قابل تنظیم را تولید می کند.

وی با بیان اینکه دستگاه قادر به خالص سازی ۳۰ تا ۹۰ درصدی اکسیژن در اندازه های ۶ تا ۱ لیتری است، بیان داشت: این دستگاه قابل استفاده برای بیماران ریوی، وزشکاران و افرادی است که به دلیل آلودگی هوا دچار مشکلات تنفسی می شوند.

مدیرعال شرکت زیست تجهیز شریف با بیان اینکه دستگاه اکسیژن پلاس قابلیت استفاده از برق فندکی خودرو را دارا است، گفت: بنابراین افراد می توانند از این دستگاه در خودرو خود نیز استفاده کنند.

بخشنده نژاد با بیان اینکه دستگاه های اکسیژن پلاس نسبت به سایر نمونه های خارجی از قیمت کمتری برخوردار است، افزود: برای این دستگاه گوشی طراحی شده که با قرار گرفتن در مقابل بینی و یا دهان اکسیژن لازم به افراد منتقل می شود.

وی با اشاره به پدیده وارونگی هوا در فصول سرد سال در شهرهای بزرگ کشور افزود: در شهرهای بزرگ دنیا برای رفع مشکل افراد در زمان بروز آلودگی هوا ایستگاه های اکسیژن ایجاد شده که این دستگاه نیز می تواند در ایستگاه های اکسیژن شهرهای بزرگ کشور کاربرد داشته باشد.

این محقق خاطرنشان کرد: در کشورهای اروپایی و آمریکایی دستگاه های اکسیژن ساز تنها محدود به بیمارستان ها و مراکز پزشکی نیست و مردم می توانند به راحتی از این دستگاه ها استفاده کنند.

وی تاکید کرد: دیگر قابلیت های این دستگاه چربی سوزی است زیرا ورود اکسیژن به بدن میزان سوخت و ساز افراد را افزایش می دهد.