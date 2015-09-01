خبرگزاری «ایسنا» نوشت: انگلیسی‌ها ۱۲۵ سالگی «ملکه جنایت» را با نمایش مجموعه‌ای از عکس‌های شخصی و کمیاب خالق «خانم مارپل» و «هرکول پوآرو» جشن می‌گیرند.

نمایشگاه «آگاتا کریستی: پرتره ناتمام» با ارائه این تصاویر زندگی ملکه ادبیات جنایی را در پشت کتاب‌هایش نمایش می‌دهد. این عکس‌ها با نقل‌قول‌های مرتبطی از کریستی که در کتاب‌ها یا خاطرات خود آورده، پیش چشم علاقه‌مندان ادبیات جنایی قرار می‌گیرد.

به گزارش بی‌بی‌سی، در برخی از این عکس‌ها کریستی به همراه دو عروسک محبوبش «فیبی» و «روزالیند» و در حال موج‌سواری در دریا و اسکیت‌سواری دیده می‌شود.

آگاتا کریستی، نویسنده ۶۶ رمان کارآگاهی و ۱۴ مجموعه داستان کوتاه است که بین سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۶ به نگارش درآمده‌اند. مجموعه آثار کریستی تاکنون بیش از چهار میلیون نسخه در سطح جهان فروش داشته‌اند. سریال‌ها و تله‌فیلم‌های بسیاری براساس داستان‌های پلیسی جذاب کریستی ساخته شده و به نمایش درآمده‌اند.

آگاتا کریستی از نویسندگان برجسته‌ ادبیات جنایی انگلیس است که حدود ۸۰ رمان‌ پلیسی او و خلق کارآگاهان نام‌آشنایی چون «هرکول پوآرو» و «خانم مارپل» موجب شد تا لقب «ملکه‌ جنایت» را بگیرد. کتاب رکوردهای جهانی گینس نیز کریستی را نویسنده‌ پرفروش‌ترین کتاب‌های جنایی در طول دوران و دومین نویسنده‌ پرفروش تاریخ ادبیات جهان دانسته است که آثار او در میان تمامی ژانرها، پرفروش‌ترین بوده‌اند. آگاتا کریستی در ۱۲ ژانویه‌ سال ۱۹۶۷ در سن ۸۵ سالگی درگذشت.

کریستی در وسط، در حال اسکیت بازی، ۱۹۱۱

آگاتا کریستی و «فیبی» و «روزالیند»، سال ۱۸۹۸

کریستی در سال ۱۹۲۶