عملیات اصلاح گره های ترافیکی معابر شهرکرد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرکرد، نورالله غلامیان دهکردی افزود: این پروژه در سه فاز شامل اصلاح هندسی بلوار حافظ به بلوار اقبال لاهوری، تقاطع خیابان عمان سامانی به کمربندی ۱۵ خرداد و خیابان پرستار به بلوار حافظ اجرایی می شود.

نورالله غلامیان دهکردی هدف از اصلاح گره های ترافیکی سطح شهر را روان سازی ترافیک، کاهش تصادفات و بهبود در عبور و مرور عنوان کرد.

وی افزود: برای اجرای این طرح افزون بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی این شهرداری هزینه می شود.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه هم اکنون طرح اصلاح هندسی تقاطع بلوار حافظ شمالی به بلوار اقبال لاهوری آغاز شده است، افزود: این پروژه ی ترافیکی تا دو ماه آینده به پایان خواهد رسید.