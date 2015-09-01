به گزارش خبرنگار مهر، نشریه رسمی وزارت نفت با انتشار گزارشی، اعلام کرد: صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران با ثبت رشدی ۱۴ درصدی در سال جاری به رقم بی سابقه یک میلیون و ۳۶۴ هزار بشکه در روز رسیده است.

بر این اساس در حالی متوسط صادرات نفت خام و میعانات گازی که از آن در بازار به عنوان نفت بسیار سبک یاد می‌شود، در سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بوده که در سال جاری به طور متوسط روزانه بیش از ۱۶۴ هزار بشکه افزایش یافته است.

در همین حال در کنار افزایش صادرات نفت و میعانات گازی، حجم تولید گاز غنی ایران به بیش از ۷۶۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته که بخش عمده ای از این افزایش تولید با بهره برداری از فاز ۱۲، بخش هایی از فاز ۱۵ تا ۱۸ پارس جنوبی در سال گذشته محقق شده است.

از این رو در سال جاری ظرفیت تولید، پالایش و عرضه گاز شیرین کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۱۲ درصدی داشته است.

در همین حال، وزارت نفت از تصویب تخصیص بیش از ۲۹ میلیارد دلاری به فازهای در دست اجرای پارس جنوبی و احداث سه خط لوله ۶، ۹ و ۱۱ سراسری گاز خبر داده است.

وزارت نفت ایران در حالی افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران را تائید کرده که روز گذشته بلومبرگ اعلام کرده است: تولید نفت ایران در اوت امسال ۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۲.۹ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین رقم تولید نفت ایران از جولای ۲۰۱۲ میلادی تاکنون بوده است.