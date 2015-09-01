سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد تومانی برای احیاء کارخانه سوله سازی دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سید فخرالدین رحمانی شامگاه سه شنبه در نشست حمایت از کارخانه سوله سازی شهرستان دورود که با حضور نماینده مردم دورود در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان برگزار شد اظهار داشت: کارخانه سوله سازی و سازه های فلزی دورود از جمله مراکزی بود که بعد از ۱۴ سال احیا شد.

وی با بیان اینکه این مجموعه زیر نظر اداره کل فنی و حرفه ای و با مشارکت بخش خصوصی افتتاح شد افزود: انتظار می رود دستگاههای استان از این کارخانه حمایت لازم را داشته و نسبت به خریداری محصولات آن اقدام کنند.

رحمانی با اشاره به سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد تومانی برای افتتاح این واحد تولیدی بیان کرد: ظرفیت تولید کارخانه سوله سازی و سازه های فلزی دورود ۲۰۰ تن در ماه است.

مدیر کل فنی و حرفه ای لرستان با اشاره به اشتغال ۹۰ نفر در این واحد تولیدی ابراز امیدواری کرد با حمایت دستگاههای مرتبط شاهد توسعه و رونق این صنعت در استان باشیم.

فرهاد خاکی پور مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای کارخانه سوله سازی و سازه های فلزی دورود در زمینه استفاده از تولیدات این واحد در پروژه های این بنیاد قول مساعد داد.