  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۲۳:۱۳

مدیر کل فنی و حرفه ای لرستان خبر داد:

سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد تومانی برای احیاء کارخانه سوله سازی دورود

سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد تومانی برای احیاء کارخانه سوله سازی دورود

خرم آباد - مدیرکل فنی و حرفه ای لرستان از سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد تومانی برای احیا کارخانه سوله سازی شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فخرالدین رحمانی شامگاه سه شنبه در نشست حمایت از کارخانه سوله سازی شهرستان دورود که با حضور نماینده مردم دورود در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان برگزار شد اظهار داشت: کارخانه سوله سازی و سازه های فلزی دورود از جمله مراکزی بود که بعد از ۱۴ سال احیا شد.

وی با بیان اینکه این مجموعه زیر نظر اداره کل فنی و حرفه ای و با مشارکت بخش خصوصی افتتاح شد افزود: انتظار می رود دستگاههای استان از این کارخانه حمایت لازم را داشته و نسبت به خریداری محصولات آن اقدام کنند.

رحمانی با اشاره به سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد تومانی برای افتتاح این واحد تولیدی بیان کرد: ظرفیت تولید کارخانه سوله سازی و سازه های فلزی دورود ۲۰۰ تن در ماه است.

مدیر کل فنی و حرفه ای لرستان با اشاره به اشتغال ۹۰ نفر در این واحد تولیدی ابراز امیدواری کرد با حمایت دستگاههای مرتبط شاهد توسعه و رونق این صنعت در استان باشیم.

فرهاد خاکی پور مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای کارخانه سوله سازی و سازه های فلزی دورود در زمینه استفاده از تولیدات این واحد در پروژه های این بنیاد قول مساعد داد.

کد مطلب 2901640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها