آمادگی تولید سالانه ۴۰ لوکوموتیو باری را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی ظهر پنجشنبه در بازدید وزیر راه و شهرسازی از گروه لوکوموتیوسازی مپنا در کرج افزود: خرید تضمینی کمک میکند تا بتوانیم فعالیتهای مپنا در زمینههای مختلف را گسترش دهیم و شرایط لازم برای توسعه تولیدات فراهم شود.
وی ادامه داد: مپنا در زمینههای صنعتی مربوطه فعالیت میکند و تامینکننده تجهیزات بسیاری از صنایع از جمله صنعت نفت و گاز هستیم که باید همه اقدامات لازم برای رفع موانع و کاهش مشکلات انجام شود.
علیآبادی گفت: یکی از برنامههای مپنا گسترش تولید لوکوموتیوهای باری است و آمادگی داریم که هر ساله ۴۰ دستگاه لوکوموتیو باری را به راهآهن کشور اضافه کنیم.
همه زمینههای مورد نیاز برای تحقق تامین سرمایه فراهم شود
مدیرعامل مپنا در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: مپنا آمادگی تامین سرمایه در موارد مربوطه را دارد البته به شرطی که همه زمینههای مورد نیاز برای این امر فراهم باشد.
وی ادامه داد: این گروه تولیدی ظرفیتهای مورد نیاز در زمینههای مربوط به حمل و نقل ریلی را دارد و باید از همه این ظرفیتها به بهترین نحو استفاده شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی صبح پنجشنبه در سفر به استان البرز در حالی که مسئولان راه و شهرسازی استان وی را همراهی می کردند از ایستگاه راه آهن کرج بازدید و سالن انتظار، سکوی مسافر، پارکینگ و پارک سوار ریلی ایستگاه کرج – هشتگرد را افتتاح کرد و در ادامه از از کارخانجات بازسازی لوکوموتیوهای کرج و همچنین گروه لوکوموتیوسازی مپنا بازدید کرد و از نزدیک با فعالیتهای این مجموعه آشنا شد.
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