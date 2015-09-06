نصب تابلوهای شهری در آمریکا با هدف ارائه پیام حقیقی اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اسلامی شمال آمریکا مستقر در نیویورک ۱۰۰ تابلو بزرگ شهری را در سراسر فصل تابستان در معابر مهم شهرهای بزرگ آمریکا نصب کرده است.

در این تابلوها نوشته شده است که محمد(ص) به صلح، عدالت اجتماعی و حقوق زنان باور داشته و همواره عشق را به ما آموخته است نه تنفر، همواره صلح را آموخته است نه خشونت. در این تابلوها همچنین آدرس یک پایگاه اینترنتی و یک شماره تلفن برای کسب اطلاعات بیشتر ارائه شده است.

این تابلوها با پیام اسلام حقیقی در شهرهایی چون بوستون، نیویورک، فینیکس، سن دیگو، ال پاسو، و آستین، تگزاس، ممفیس، تنسی، کلولند، لاس وگاس، میلواکی، نورث برگن، نیوجرسی، پورتلند، اورگان، هاریسبورگ، پنسیلوانیا، دنور، کالگری و بریتیش کلمبیا نصب شده اند.

نعیم بیگ رئیس این انجمن اسلامی اظهار داشت که ایده این ستاد تبلیغاتی پس از حملات ماه ژانویه در پاریس به نشریه شارلی ابدو و یک خواروبارفروشی شکل گرفت؛ حملاتی که ۲۰ کشته برجای گذاشت.

براساس اظهارات نعیم بیک، افراط گرایانی که خود را مسلمان می دانند تعالیم پیامبر صلح و رحمت را به درستی درک نکرده اند و جامعه مسلمان آمریکا می خواهد پیام واقعی اسلام را به سایرین معرفی کند.

وی افزود: به عنوان یک مسلمان وقتی می بینم که فردی از دین من سوء استفاده می کند و تعالیم پیامبر را با تعابیر نادرستی به کار می گیرد بسیار آزرده خاطر می شوم. آنهایی که به خشونت روی می آورند راه خود را گم کرده اند و هیچ جهتی در زندگی خود ندارند. آنهایی که در زندگی خود با چالشهای خاصی رو به رو هستند از دین به عنوان یک دستاویز استفاده می کنند.

گفته می شود که این ستاد تبلیغاتی در بوستون با چالش رو به رو می شود چرا که بمبگذاری ماراتن سال ۲۰۱۳ در بوستون هنوز هم در خاطر مردم این شهر زنده است.

یوسف ولی متصدی بزرگترین مسجد بوستن با توصیف این ستاد تبلیغاتی به عنوان یک تلاش قابل ستایش اظهار داشت که ما ترجیح می دهیم از رویکرد متفاوتی استفاده کنیم. ما احساس می کنیم بهتر است به جای آن که صحبت کنیم وارد میدان عمل شویم.

یوسف ولی به عنوان مدیر کل انجمن اسلامی مرکز فرهنگی بوستن گفت که انجمن بوی قصد دارد ارزشهای دینی را از راه های ملموس به جامعه نشان دهد.