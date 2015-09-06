تلاش مضاعف برای کاهش۱۰درصدی تلفات جاده ای تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسین اشتری در اولین گردهمایی فرماندهان عالی رتبه ناجا با اشاره به شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری همدلی و همزبانی نام گذاری شده است، گفت: تحقق شعار همدلی و همزبانی در تمام نقاط کشور بین پلیس و مردم باید محقق شود.

وی در ادامه بر اهتمام بیشتر در امر آموزش در تمامی جهات و افزایش توانمندی و کارآیی پلیس در امور و ماموریت های محوله تاکید کرد و افزود: افزایش ماموریت های متنوع در ناجا مستلزم توجه ویژه مسئولان به نیروی انتظامی می باشد.

فرمانده ناجا همچنین از پیگیری افزایش حقوق کارکنان خبر داد و عنوان کرد: پیگیری این موضوع از اولویت های اصلی نیروی انتظامی است.

سردار اشتری گفت: ماموریت دفتر پیگیری ویژه به منظور ارجاع مطالبات ، شکایات مردم و گزارش گیری نوبه ای توسط اینجانب به جدیت دنبال می شود.

استمرار و جدیت بیشتر در اقدامات پیشگیرانه در حوزه قرارگاه های مقابله با سرقت، اهتمام جدی در مقوله مبارزه با قاچاق کالا، سوخت ، انسان و تشکیل قرارگاه جهادی صیانت، به منظور صیانت از کارکنان و پیشگیری از جرائم مربوط به آنان از جمله مواردی بود که سردار اشتری در این همایش به آن ها اشاره و تاکید کردند.

فرمانده ناجا در پایان از تلاش مضاعف برای دستیابی به کاهش ده درصدی تلفات جاده ای تا پایان سال خبر داد.