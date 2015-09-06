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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸

فرمانده ناجاخبر داد :

تلاش مضاعف برای کاهش۱۰درصدی تلفات جاده ای تا پایان سال

تلاش مضاعف برای کاهش۱۰درصدی تلفات جاده ای تا پایان سال

فرمانده ناجا از تلاش مضاعف برای دستیابی به کاهش ده درصدی تلفات جاده ای تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسین اشتری در اولین گردهمایی فرماندهان عالی رتبه ناجا با اشاره به شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری همدلی و همزبانی نام گذاری شده است، گفت: تحقق شعار همدلی و همزبانی در تمام نقاط کشور بین پلیس و مردم باید محقق شود.

وی در ادامه بر اهتمام بیشتر در امر آموزش در تمامی جهات و افزایش توانمندی و کارآیی پلیس در امور و ماموریت های محوله تاکید کرد و افزود: افزایش ماموریت های متنوع در ناجا مستلزم توجه ویژه مسئولان به نیروی انتظامی می باشد.

فرمانده ناجا همچنین از پیگیری افزایش حقوق کارکنان خبر داد و عنوان کرد: پیگیری این موضوع از اولویت های اصلی نیروی انتظامی است.

سردار اشتری گفت: ماموریت دفتر پیگیری ویژه به منظور ارجاع مطالبات ، شکایات مردم و گزارش گیری نوبه ای توسط اینجانب به جدیت دنبال می شود.

استمرار و جدیت بیشتر در اقدامات پیشگیرانه در حوزه قرارگاه های مقابله با سرقت، اهتمام جدی در مقوله مبارزه با قاچاق کالا، سوخت ، انسان و تشکیل قرارگاه جهادی صیانت، به منظور صیانت از کارکنان و پیشگیری از جرائم مربوط به آنان از جمله مواردی بود که سردار اشتری در این همایش به آن ها اشاره و تاکید کردند.

فرمانده ناجا در پایان از تلاش مضاعف برای دستیابی به کاهش ده درصدی تلفات جاده ای تا پایان سال خبر داد.

کد مطلب 2904635

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