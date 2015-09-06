به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، آیت آلله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در نشست با مسئولین بانک مهر اقتصاد استان بوشهر با بیان اینکه اساساً بانکداری در علم اقتصاد از همان بدو ایجاد تاکنون دچار تحولات عظیمی شده، اظهار داشت: بانک‌ها در دوران قبل به غیر از حوزه نگهداشت به عنوان قلب پالایش اقتصادی مطرح بودند ولی اکنون در جامعه بین الملل هم به عنوان حافظ، هم قلب و هم عقل اقتصادی مطرح هستند.

وی با بیان اینکه بانک در حوزه اقتصاد نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند، افزود: تمامی سیاست‌های اقتصادی راهبردی کشورهای پیشرفته اقتصادی جهان از طریق بانک ها اعمال می شود.

آيت الله صفايي بوشهري با تأکید بر اینکه سیستم بانکداری و اقتصاد ایران دچار بیماری و کمای اقتصادی است، عنوان کرد: بانکداری در ایران هم در حوزه سند چشم انداز و سیاست راهبردی و هم در عرصه اجرا، نظارت و بازتولید پروژه های نوین بانکی، دچار بیماری جدی است.

نماینده مقام معظم رهبری در استان ادامه داد: در حوزه نظری بانکداری هم در قوانین و سیاست راهبردی و هم در حوزه نگاه اسلام به حوزه بانک دچار مشکل هستیم.

وی تصریح کرد: در عرصه بانکداری نیازمند یک تحول جدی هم در حوزه اسلامی کردن و هم در حوزه سیاست راهبردی و مدیریت و نظارت هستیم.

آيت الله صفايي بوشهري با بیان اینکه بانکداری در ایران نیازمند یک تحول اساسی است، اظهار داشتند: از برآیند وجود بانک در عرصه مطالعات اقتصادی، کشف می شود که بانک های ایران از جهات فقه اقتصادی، سیاست راهبردی، مدیریت دانش بنیان و نظارت و تحولات به روز اقتصاد دچار مشکل هستند.