تحقق اقتصاد دانش بنیان در گرو حذف برخی قوانین

عبدالقیوم قلی پوری، سرپرست پارک علمی و فناوری استان اردبیل درخصوص محقق شدن اقتصاد دانش بنیان به خبرنگار مهر گفت: باید قبل از هر کاری نگرش کنونی خود را نسبت به اقتصاددانش بنیان عوض کنیم و اعتقاد داشته باشیم که اقتصاد مقاومتی از طریق اقتصاد دانش بنیان امکان پذیر می شود.

وی با تاکید بر اینکه تغییر نگرش باید در راس هرم ایجاد شود تا زیر ساخت ها و امکانات برای زیرمجموعه ها فراهم شود، اظهار داشت: راس هرم، هیات دولت است که باید به صورت یک دستورالعمل یکپارچه به تمام زیر مجموعه ها اعلام کنند تا ما هم از این طریق بتوانیم به اقتصاد دانش بنیان برسیم.

به گفته قلی پور، اگر تغییر نگرش در راس هرم ایجاد شود خود به خود این تغییرات به زیرمجموعه های هرم (که پارک ها نیز جر این دسته هستند) تسری پیدا می کند. پارک های علمی و فناوری به تنهایی نمی توانند تغییر نگرش را به راس هرم القا کنند.

وی افزود: پارک های علمی و فناوری که در پایین این هرم هستند و به تنهایی نمی توانند اقتصاد دانش بنیان را محقق کنند از این رو باید همه مسئولان و وزارتخانه های کشور با همکاری یکدیگر در تحقق اقتصاد دانش بنیان نقش ایفا کنند.

سرپرست پارک علمی و فناوری اردبیل با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یک قطعه پازل کوچک در تحقق اقتصاد دانش بنیان نقش دارد ولی پرچمدار این موضوع است، گفت: وزارت علوم باید برنامه ریزی هایی برای همکاری با وزارتخانه های کل کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه فناوری تنها مختص به یک زمینه نیست، عنوان کرد: همه صنایع در کشور می توانند از فناوری تولید ثروت کنند به همین دلیل است که باید همه صنایع و وزارتخانه ها با یکدیگر همکاری کنند تا اقتصاد دانش بنیان در کشور حاکم شود.

قلی پور با بیان اینکه پارک های علمی و فناوری بازوان اجرایی هستند، افزود: البته ما بیش از اینکه به مقررات نیاز داشته باشیم به حذف مقررات نیز نیاز داریم تا بدین وسیله اقتصاد دانش بنیان محقق شود.

وی با بیان مثالی گفت: قانونی به عنوان اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان وجود دارد که به شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علمی و فناوری اختصاص دارد در حالیکه خیلی از شرکت ها خارج از پارک ها هستند و نیاز به این تسهیلات دارند.

وی گفت: به طور کلی می توان گفت که برخی قوانین باید حذف شوند تا به اقتصاد دانش بنیان، پایه اصلی اقتصادمقاومتی دست یابیم.