ساماندهی ایستگاه های تاکسی در سنندج همزمان با بازگشایی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری سنندج با بیان اینکه برای استقبال از ماه مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها نسبت به آماده سازی کامل ناوگان حمل و نقل عمومی و افزایش بهره وری ناوگان اقدام شده است، گفت: در مهر ماه با تمام ظرفیت و قوا به شهروندان خدمت رسانی خواهد شد و حمل و نقل عمومی در جهت تحقق این امر در آمادگی کامل به سر می برد.

مهندس سهیل فضل وزیری افزود: در آستانه بازگشایی مدارس و در راستای تسهیل در دسترسی شهروندان به وسائط نقلیه عمومی و سرویس دهی مناسب به شهروندان خدمات خطوط تاکسیرانی و اتوبوسرانی سطح شهر ساماندهی شد.

وی از خط کشی بیش از ۳۰ ایستگاه تاکسی در فاز اول با رنگ سه جزیی خبر داد و عنوان کرد: رنگ مهم ترین بخش عملیات خط کشی است و برای داشتن خط کشی مناسب و با دوام باید به مثلث رنگ، شرایط محیطی و روش های اجرایی توجه لازم شود.

فضل وزیری گفت: از عمده ترین ویژگی این نوع رنگ ها نسبت به رنگهای استفاده شده در سنوات گذشته می توان به دوام بالای آن نسبت به سایر رنگها و دید کامل آن در روز و شب اشاره کرد.

وی در ادامه با توجه به این مهم که ایمن سازی معابر شهری به ویژه مقابل مدارس در دستور کار معاونت ترافیک قرار دارد اظهار داشت: اجرای این عملیات بر اساس زمانبندی در نظر گرفته شده قبل از بازگشایی مدارس در حال اجرا شدن می ‌باشد.

فضل وزیری بیان کرد: اجرای کانال عابر پیاده، طراحی و اجرای لوگوی استاندارد جلوی مدارس و مراکز آموزشی و بهسازی تابلوهای وخط کشی دوجزیی ایستگاه اتوبوس و تاکسی نیز از دیگر اقدامات معاونت حمل و نقل و ترافیک در طرح استقبال از مهر است.

وی با اشاره به ساماندهی سرویس مدارس در دو حوزه تاکسیرانی و اتوبوسرانی و اهمیت آن گفت: توسعه، تقویت و بهبود وضعیت حمل و نقل از اهداف و اولویت‌های این معاونت به شمار می‌رود و سازمان های اتوبوسرانی و تاکسیرانی و اداره آموزش و پرورش باید برای ساماندهی این امر تعامل لازم را داشته باشند