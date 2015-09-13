به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عرضه مستقیم لوازم التحریر و پوشاک مورد نیاز دانشجویان و دانش آموزان به مناسبت فرا رسیدن فصل بازگشایی مدارس از امروز در مصلی تهران آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه نوشت افزار، کیف و کفش، روپوش مدارس، پیراهن، چادر مشکی و سایر اقلام مورد نیاز محصلان با ۱۰ تا ۳۵ درصد تخفیف عرضه می شود.

جواد درودیان رئیس اتحادیه پیراهن دوزان در حاشیه مراسم آغاز به کار این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: پیراهن‌های مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان و خانوارهای ایرانی با ۳۵ درصد تخفیف نسبت به فروشگاه‌های سطح شهر عرضه می شود و کالاهای عرضه شده، از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردارند.

وی افزود: هم اکنون تولیدات داخلی یارای رقابت با خارجی ها حتی پوشاک ترک را هم دارند، ضمن اینکه در برخی اقلام نیز که در کشورهایی نظیر ترکیه که پیشتاز در عرصه صنعت نساجی هستند و محصولات خود را با پیشرفته ترین ماشین آلات روز دنیا تولید می کنند، ایرانی ها محصولات با کیفیت تری عرضه می کنند.

به گفته درودیان، برای تولید پیراهن، هم از پارچه های داخلی و هم از پارچه های خارجی استفاده می شود و پارچه هایی که بیشتر در تولیدات ایرانی مورد استفاده قرار می گیرند، از تایلند، چین و هند وارد می شوند، چراکه تولیدکنندگان نساجی کشور مورد حمایت واقع نشده اند.

وی اظهارداشت: راه نجات تولیدات داخلی جلوگیری از قاچاق است.