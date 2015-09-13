به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، علی اکبر شعبانپور درباره تحولات بخش دریایی فاز ١١ پارس جنوبی با اشاره به این که این فاز به اندازه ٢ فاز متعارف است، اظهار کرد: هر فاز متعارف شامل ١١ حلقه چاه است که طبق مذاکرات که هم اکنون مراحل آخر را طی می کند، بخش حفاری هر فاز به شرکت های پتروپارس و مپنا سپرده می شود.

وی پیش تر نیز گفته بود: طرح توسعه فاز ١١ پارس جنوبی در قالب دو فاز ١١A و ١١B انجام می شود؛ در فاز نخست این طرح که شامل ساخت یک جکت، یک سکو، یک خط لوله دریایی و حفاری است، گاز تولید شده از دریا این فاز به تاسیسات پالایشگاهی فازهای ٦ تا ٨ پارس جنوبی ارسال می‌شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تصریح کرده بود: فاز ١١B طرح توسعه فاز ١١ میدان گازی مشترک پارس جنوبی به لحاظ فنی و مشخصات کاری مشابه فاز A این طرح است و گاز تولیدی سکوی آن به تاسیسات پالایشگاهی فاز ١٢ پارس جنوبی ارسال می شود.

شعبانپور هدف از ارسال گاز فاز ١١ پارس جنوبی به فازهای ٦ تا ٨ و ١٢ پارس جنوبی را استفاده از ظرفیت های خالی پالایشگاهی در این فازها و تسریع در دستیابی به تولید مورد انتظار در این بخش از میدان عنوان کرده بود.

طرح‌ توسعه‌ فاز ١١ نخست قرار بود برای تولید روزانه‌ ٥٦ میلیون‌ مترمکعب‌ گاز ترش به منظور تامین‌ گاز ترش‌ مورد نیاز واحد ایران ال ان جی و استحصال ٨٠ هزار بشکه در روز میعانات گازی همراه گاز طراحی و اجرا شود.