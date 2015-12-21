به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی حاتمی صبح دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته سواد آموزی برگزار شد، افزود: سواد آموزی با تغییر ساختار تشکیلاتی در کشور امر مهمی تلقی می‌شود.

وی گفت: نهضت سوادآموزی از اول انقلاب فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون نیز برخی طرح‌های سوادآموزی ایران به عنوان الگو به سایر کشورها معرفی شده است.

حاتمی اظهار کرد: در حال حاضر یکی از برنامه‌های مهم سواد آموزی آموزش به رده‌های سنی ۱۰ تا ۴۹ سال مربوط می‌شود، که با برنامه ریزی‌های انجام شده این گروه سنی در استان تحت پوشش قرار داده شده است.

وی یکی از وظایف اصلی آموزش و پرورش را آموزش عمومی جامعه عنوان کرد و گفت: در حوزه سواد آموزی بر سوادآموزی اولیاء بی‌سواد دانش آموزان تاکید شده است.

حاتمی در خصوص اقدامات سوادآموزی در خراسان شمالی نیز افزود: انعقاد تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی، تهیه مستند چهره‌های موفق سوادآموزی و... از جمله اقدامات این حوزه است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در خصوص موانع موجود در حوزه سوادآموزی توضیحاتی داد و گفت: باید از طریق رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به بی سوادان انگیزه‌های لازم برای حضور در کلاس‌ها داده شود و این افراد برای حضور در کلاس‌ها بیشتر ترغیب شوند.

وی از کسب رتبه سوم این استان طی سال گذشته در بحث سواد آموزی خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون چهار کتاب در حوزه سواد آموزی استان تولید شده که دوکتاب در هفته سواد آموزی با حضور مسئولان کشوری رونمایی خواهد شد.

حاتمی با اشاره به عملکرد سوادآموزی استان در سال جاری افزود: بانوان با ۸۱.۲۴ درصد بیشترین مشارکت در کلاس‌های سوادآموزی استان را داشته‌اند.

وی گفت: مردان ۱۸.۷۶ درصد، جامعه روستایی ۶۸.۷۰ درصد و جامعه شهری ۳۱.۳ درصد مشارکت و حضور در این کلاس‌ها را دارند.

حاتمی افزود: خراسان شمالی و استان مازندران دو استان مجری در اجرای طرح آموزش زنان با هدف حرکت براساس نیاز زنان، کاربردی کردن آموزش و تقویت انگیزه یادگیری زنان هستند.

وی گفت: این طرح در شهرستان‌های بجنورد، شیروان و اسفراین با ۲۰۰ سواد آموز اجرایی شده است.

تاثیر ورود رسانه‌های به موضوع سوادآموزی

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در این نشست افزود: هر زمان رسانه‌ها در بحث سوادآموزی ورود جدی داشتند، شمار جذب شدگان نیز افزایش یافته است.

مهدی مودی اظهار کرد: برای سال جاری ۱۰ و ۹۰۰ نفر سهمیه به خراسان شمالی در بحث سواد آموزی اختصاص یافته که عملکرد این حوزه تاکنون هشت هزار و ۵۴ نفر بوده است.

وی اظهار کرد: هفت هزار و ۳۶۹ نفر از بیسوادان شناسایی شده در استان اولیاء دانش آموزان هستند که تاکنون سه هزار و ۳۷۹ نفر از این تعداد جذب شده است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان همچنین از راه اندازی مراکزیادگیری محلی در خراسان شمالی خبر داد و گفت: این مراکز در شهرستان‌های بجنورد، شیروان و اسفراین راه اندازی شده که سوادآموزان علاوه بر آموزش سوادآموزی از ۲۰۰ ساعت آموزش‌های دیگر از جمله فنی و ... بهره‌امند می‌شوند.

مودی افزود: خوشبختانه دولت تدبیر و امید با اجرای طرح‌های الزام و تشویق، احیای شورای پشتیبانی سواد آموزی و ... از این بخش حمایت‌های لازم را دارد.