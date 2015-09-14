۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۱۹

همزمان با روز بزرگداشت مولانا

رشت میزبان «دنگ شو» می‌شود

گروه موسيقى «دنگ شو» هشتم مهر همزمان با روز بزرگداشت مولانا کنسرتی در شهرستان رشت برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنسرت موسیقایی که به تهیه کنندگی موسسه «هامین گستر آریا» برگزار می شود، گروه «دنگ شو» علاوه بر اجرای آثاری از آلبوم «اتاق گوشواره» تعدادی از قطعات منتخب خود را نیز در سالن «نامجو» شهر رشت برگزار می کند.

این گروه موسیقایی بعد از برگزاری کنسرت در شهر رشت، در اصفهان، بوشهر، بندرعباس، همدان و تعدادی دیگر از شهرهای دیگر، کنسرت هایی را برگزار می کند.

اولین آلبوم رسمی گروه موسیقی «دنگ شو» اواخر مهرماه  سال ۹۳ روانه بازار موسیقی شد. در این آلبوم که با نام «اتاق گوشواره» توسط موسسه موسیقایی «آوای باربد» منتشر شده، ۱۰ قطعه «دنگ شو»، «یار بیگانه نواز» ،«حلوا»، «بی خوابی»، «آبان کاشی ۱۶»، « ماهی ها»، «دل بند»، «سیاهی» و «The End» برای علاقه مندان موسیقی ارائه شده است.

علیرضا سعیدی

