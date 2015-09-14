به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنسرت موسیقایی که به تهیه کنندگی موسسه «هامین گستر آریا» برگزار می شود، گروه «دنگ شو» علاوه بر اجرای آثاری از آلبوم «اتاق گوشواره» تعدادی از قطعات منتخب خود را نیز در سالن «نامجو» شهر رشت برگزار می کند.

این گروه موسیقایی بعد از برگزاری کنسرت در شهر رشت، در اصفهان، بوشهر، بندرعباس، همدان و تعدادی دیگر از شهرهای دیگر، کنسرت هایی را برگزار می کند.

اولین آلبوم رسمی گروه موسیقی «دنگ شو» اواخر مهرماه سال ۹۳ روانه بازار موسیقی شد. در این آلبوم که با نام «اتاق گوشواره» توسط موسسه موسیقایی «آوای باربد» منتشر شده، ۱۰ قطعه «دنگ شو»، «یار بیگانه نواز» ،«حلوا»، «بی خوابی»، «آبان کاشی ۱۶»، « ماهی ها»، «دل بند»، «سیاهی» و «The End» برای علاقه مندان موسیقی ارائه شده است.