حمید خسروبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات اخیر شبکه غیرمجاز رادیو جوان در زمینه آثار گروه «دنگ شو» انجام داده است، توضیح داد: متاسفانه از وقتی که به نحوه اقدامات رادیو جوان انتقاداتی را با تعدادی از رسانه های مطرح کردم، لج بازی این سایت خارج از کشور بیشتر شد به طوری که تعدادی از قطعه هایی که در اپلیکیشن این شبکه وجود داشت مجدد در سایت برگردانده و بارگذاری شده و همین موضوع باعث پدید آمدن مشکلاتی شده و کار ما را برای فعالیت های پیش رو که برای آن برنامه ریزی هم کرده بودیم سخت کرده است.

وی ادامه داد: من واقعا دلیل لج بازی و اصرار شبکه رادیو جوان برای این کارها را نمی دانم و بازهم نمی دانم این رفتارها قرار است تا چه زمانی ادامه داشته باشد. همه اهالی موسیقی و مخاطبان می دانند ما به هیچ عنوان مایل به بارگذاری آثارمان در این سایت که از نظر نظام جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش نیست، نیستیم. حتی در این مورد اقدامات قانونی که باید انجام بدهیم را از طریق وکیل قانونی انجام دادیم و هزینه های زیادی را هم متقبل شدیم.

شکایت از شبکه مستقر در آمریکا

مدیر برنامه های گروه «دنگ شو» درباره اقدامات قانونی انجام گرفته برای حل مشکل، گفت: یکسری کارهایی انجام دادیم که بتوانیم از طریق مراجع قانونی و وکیل از این شبکه مستقر در کشور آمریکا شکایت کنیم، حتی به دلیل اینکه ایران هنوز در چارچوب جهانی و گسترده ای در ماجرای کپی رایت حضور ندارد با پرداخت هزینه های زیاد نسبت به ثبت جهانی آثارمان نیز اقدامات لازم را انجام دادیم، اما ماجرا به گونه ای است که به قول یکی از دوستان اگر ما چند هزار دلار برای وکیل هزینه کنیم آنها به تلافی و به خاطر اینکه پیروز میدان باشند حاضرند چند صدهزار دلار خرج وکیل کنند. به همین جهت هم اکنون واقعا در شرایط بدی قرار گرفته ایم که نمی توانیم برای دریافت مجوز کنسرت ها و برنامه ها برنامه ریزی کنیم.

عزم یک شبکه غیرمجاز خارجی برای لطمه زدن به موسیقی داخل کشور

خسروبیگی بیان کرد: همین چند روز پیش تازه ترین اثر گروه را در تعدادی از سایت های معتبر کشورمان بارگذاری کردیم اما بازهم دیدیم که شبکه رادیو جوان دوباره اقدام به انتشار این آثار آن هم در بهترین جایگاه سایت خود کرده است که این نشان دهنده عزم مدیران این شبکه برای مقابله با گروه های دارای مجوز داخل کشور است. البته پیرامون اتفاقات پیش آمده اقدامات قانونی و نامه نگاری های زیادی با مسئولان ذی ربط قانونی از سوی گروه «دنگ شو» انجام گرفته و امیدواریم هرچه زودتر این مشکل نیز مرتفع شود.

مدیر برنامه‌های گروه «دنگ‌شو» در بخش پایانی صحبت های خود تصریح کرد: بنده و بسیاری از گروه های فعال موسیقی داخل کشور به طور جدی خواستار حذف آثارمان از سایت «رادیو جوان» هستیم اما متاسفانه تاکنون با پاسخ های غیر منطقی مواجه شدیم که همچنان بر وجود اپلیکشن کارها در سایت اصرار دارد و جالب اینکه آنها تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند که به این خواسته گروه ها احترام بگذارند. به هر حال تنها دغدغه ما طی روزهای اخیر این است که با پیگیری هایی که انجام می شود مشکل ما نیز حل شود.