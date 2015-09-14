آمانو: ایران پروتکل الحاقی را اجرا خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی، «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در آغاز پنجاه و نهمین نشست عمومی اعضاء این نهاد در وین پایتخت اتریش در گزارشی به موضوعات متعدد اشاره و در این میان پیرامون توافق هسته ای ایران نیز سخنانی را بیان داشت.

آمانو در اظهاراتی درباره برنامه هسته ای ایران گفت: شورای حکام آژانس مأموریت راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات هسته ای ایران بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در ۱۴ جولای مورد موافقت کشورهای ۱+۵ و ایران قرار گرفت را به من واگذار کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس مندرجات برجام، ایران پروتکل الحاقی را اجرا خواهد کرد. این امر دسترسی بیشتر آژانس به اطلاعات و سایت ها در ایران را مهیا خواهد کرد. اجرای پروتکل الحاقی به مثابه پیش نیازی اساسی برای آژانس است تا از این طریق بتواند در فرصت زمانی مقتضی تضمین های معتبری را درباره عدم وجود مواد و فعالیت های هسته ای اعلام نشده از سوی ایران آماده نماید.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: ایران در برجام موافقت کرده است تا اقدامات شفاف سازی بیشتری را به انجام رساند. این اقدامات به آژانس کمک خواهد کرد تا به درک بهتری از برنامه هسته ای ایران برسد.

وی درخواست پیشین خود درباره بودجه اضافی آژانس را دوباره مطرح کرد و گفت: هزینه های راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک نیز چه از طریق بودجه متداول و چه به واسطه تخصیص بودجه مضاعف به این نهاد باید مورد توجه قرار گیرد.

آمانو به توافق هسته ای میان آژانس و ایران نیز اشاره کرده و گفت: در ۱۴ جولای (۲۳ تیر ماه) ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر یک نقشه راه برای شفاف سازی مسائل هسته ای گذشته و کنونی ای ایران توافق کردند. بر مبنای این نقشه راه، ایران توضیحات نوشتاری و اسناد مرتبط آن را در اختیار آژانس قرار داد. ما نیز پس از بررسی اطلاعات، سؤالاتمان را هفته گذشته به ایران ارسال کردیم.