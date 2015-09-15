سبک ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه(س) الگوی گمشده جامعه امروز است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: امروزه با توجه به حاکمیت زندگی مدرن و ماشینی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت آسان کردن سنت ازدواج بین جوانان احساس میشود، الگوبرداری از سیره حضرت زهرا(ع)، بهترین طریق حصول به این امر است.
بحث درباره حضرت زهرا(س) و معرفی زندگی ایشان برای همگان راه گشاست؛ زیرا در عصر ما گسیختگی عقاید و ایدئولوژیها وجود دارد و برای به دست آوردن هدف روشن و جهت زندگی، عدهای مات و مبهوت هستند.
در شرایط امروز جامعه و کمرنگ شدن ازدواج به دلایل متعدد، چهبهتر که راه و سبک ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه(س) که مورد تأیید دوست و دشمن و دارای جنبههای علمی و الگویی است، عرضه شود.
جاودانگی معیارهای ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)
حجت الاسلام بهرام دلیر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، میگوید: بعضی از عوامل و ملاکها در زمان میگنجند، ولی بعضی ملاکها فرا زمانی هستند یعنی با گذشت زمان کهنه نمیشود و ملاکهای ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) هیچگاه کهنه نمیشود.
وی ادامه میدهد: ملاکهای ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) جاودانه است و این ازدواج خدا محور بود و خداوند نیز همیشگی است.
به گفته این استاد حوزه و دانشگاه، شریعت و اجرای قوانین پروردگار عالم یکی دیگر از محورهای ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا بود؛ و حرام و حلال حضرت رسول(ص) زمان بردار نیست، بلکه تا عالم و آدم هست این حلال و حرام و بایدها و نبایدهای شرعی وجود دارد.
ازدواجی که بر اساس اخلاق و قناعت بود
وی میافزاید: ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) بر اساس اخلاق بود و استمرار زندگی ایشان نیز بر اساس اخلاق بود و اخلاق هم کهنگی ناپذیر است و بشر هر چه پیش میرود به گزارههای اخلاقی بیشتر نیازمند است.
حجت الاسلام دلیر یکی دیگر از اصول ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) را نهایت قناعت و رضایت میداند در حالی که امروزه این دو اصل مهم کمرنگ شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه امروزه ازدواج کمرنگ شده یا بعضی اوقات به طلاق میانجامد، میگوید: شاهد ازدواجهای سفید هستیم که نه بوی شریعت میدهد و نه انسانیت.
کمرنگ شدن ازدواج دلایل متعدد دارد
وی معتقد است که اگر عوامل و پدیدههای اجتماعی و فرهنگی ازدواج را مطالعه کنیم در مییابیم که کمرنگ شدن ازدواج تک عاملی نیست.
حجت الاسلام دلیر بیان میکند که نسل جوان به دنبال ازدواج هستند و از ازدواج فرار نمیکنند و اینکه میل و گرایش به اصل ازدواج ندارند حرف درستی نیست بلکه باید به دنبال رفع موانع باشیم؛ زیرا موانع باعث عدم ازدواج جوانان میشود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید میکند: متولیان فرهنگی و مسئولان برای رونق ازدواج باید عواملی که به ازدواج منجر میشود تقویت کنند و به جای نزاعهای سیاسی و گروهی، جلسات هماندیشی تقویت امر ازدواج برگزار کنند.
روابط آزاد و بدون حد و مرز و کمرنگ شدن ازدواج
محمد جمال حسینینژاد یکی از طلاب حوزه علمیه است که در گفتگو با خبرنگار مهر، میگوید: از عوامل اساسی در امر ازدواج، دقت و توجه به ارزشها و معیارهای الهی است و امروزه توجه بیش از حد به ارزشهای پوچ و باطل مانند مهریه، جهیزیه، مراسمهای تجملاتی مشکلاتی را به وجود آورده است.
این جوان ۲۳ ساله معتقد است که یکی از دلایل کمرنگ شدن ازدواج در میان جوانان روابط آزاد میان دختران و پسران امروزی است که بعد از مدتی منجر به تنوع طلبی افراد و عدم تعهد به ازدواج و یک شخص خاص میشود و به نظر من مشکلات مالی بهانهای برای فرار از ازدواج است چرا که خداوند در قرآن فرموده که روزی ما را فراهم میکند.
حاکمان و متولیان فرهنگی به امر ازدواج جوانان توجه کنند
حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این زمینه به خبرنگار مهر میگوید: شکی نیست که یکی از مسائلی که قبل از اینکه اسلامی باشد، انسانی است مسئله ازدواج است که میراث بشری است و اسلام هم تأکید زیادی بر آن دارد.
وی با اشاره به اینکه ازدواج اولین حیطهای است که متوجه حاکمیت و متولیان فرهنگی است، ادامه میدهد: متأسفانه امروزه مسئله ازدواج تحت الشعاع مسائل دیگر قرار گرفته است و متولیان فرهنگی باید ازدواج را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنند که جوانان را به ازدواج در سن پایین علاقمند کنند.
استاد حوزه علمیه قم معتقد است که بعد از نهادینه کردن امر ازدواج، آسانگیری در امر ازدواج از مسائل مهمی است که باید آن را تبدیل به یک هنجار و عرف کرد.
به گفته وی، اولین راه مؤثر برای اینکه آسانگیری در امر ازدواج تبدیل به عرف شود این است که حاکمان و کارگزاران حکومتی که در وضعیت مالی خوبی هستند ازدواج فرزندان خود را ساده برگزار کنند تا مردم نیز از آنان بیاموزند.
رسانه ملی و ترویج ازدواج
حجت الاسلام علیدوست میافزاید: وظیفه رسانه ملی نیز در ترویج ازدواج در میان مردم بر کسی پوشیده نیست، زیرا رسانه ملی در میان مردم حضور دارد و مردم بسیاری از مسائل خود را از رسانه فرا میگیرند.
وی برگزاری ازدواجهای دانشجویی و... اهدای جهیزیه به زوجین نیازمند را از دیگر راههای ترغیب جوانان به ازدواج میداند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، میگوید: باید موانعی مانند عدم امنیت شغلی، نبود مسکن و اجارههای بالا را کم کرد یا از میان برد تا جوانان به امر ازدواج علاقمند شوند.
استاد حوزه علمیه قم بیان میکند که ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) نمونه یک ازدواج کامل و موفق است که جوانان باید اصول کلی این ازدواج را به طور مبنایی مورد توجه قرار دهند.
حجت الاسلام علیدوست با اشاره به اینکه معیار اصلی ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) تقوا بود، اظهار میکند: ساده بودن این ازدواج، یعنی عدم سختگیری طرفین و خانوادهها از دیگر اصول ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه زهرا(س) بود که امروزه باید خانوادهها و جوانان نیز در حد توان خویش این اصول را مورد توجه قرار دهند؛ زیرا اصول کلی ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) هیچگاه قدیمی نمیشود.
مادی و ظاهری شدن معیارهای ازدواج در میان جوانان
زینب امامی یک از فعالان اجتماعی است که در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: به نظر من امروزه میزان مسئولیت پذیری مردان پایین آمده و جامعه طوری شده که به دلیل زیاد شدن آسیبهای اجتماعی نمیتوان راحت به کسی اعتماد کرد.
وی معتقد است که انتظارات بالای خانوادهها و چشم و همچشمیها باعث افزایش سن ازدواج در جامعه شده است،
امامی ادامه میدهد: امروزه معیارهای ازدواج خیلی مادی شده و مردان به دنبال سود و منفعت خویش در ازدواج هستند و میتوان گفت خیلی اوقات دختران در خانوادههایی با سطح مادی پایین موقعیت ازدواج ندارند.
این فعال اجتماعی بیان میکند که یکی دیگر از دلایل کمرنگ شدن ازدواج این است که امروزه با دختران بهعنوان یک کالا برخورد میشود و توجه به معیارهای ظاهری در میان پسران زیاد شده است و همین دلیل شده که دختران امروزه به انواع جراحیهای زیبایی و ... روی آورند.
خبرنگار: مژگان فرهنگیان
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