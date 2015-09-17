به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه امروز کودتای روز گذشته در بورکینافاسو را محکوم کرد.

وی در در بیانیه ای که از سوی کاخ الیزه منتشر شده است ضمن محکومیت کودتا خواستار از سرگیری کار نهادها و آزادی رهبران دوره انتقالی شد.

فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه همچنین اعلام کرد نیروی نظامی فرانسوی که در بورکینافاسو حضور دارد در حوادثی که در واگادوگو پایتخت این کشور رخ می دهد مداخله ای ندارد.

در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بورکینافاسو، نیروهای گارد ریاست جمهوری این کشور رئیس جمهور موقت و نخست وزیر این کشور را بازداشت کرده اند. این اقدام باعث تظاهرات گسترده در پایتخت این کشور آفریقای غربی شده است.

گفته می شود مقامات دولت انتقالی بورکینافاسو در حال حاضر در کاخ ریاست جمهوری تحت بازداشت به سر می برند.

نیروهای گارد ریاست جمهوری بعدازظهر دیروز با ورود به دفتر ریاست جمهوری «میشل کافاندو» رئیس جمهور موقت و «ایزاک زیدا» نخست وزیر را به همراه دو وزیر دیگر کابینه با خود برده اند. در همین حال برخی رسانه ها از بروز کودتا در بورکینافاسو خبر می دهند.