به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «عبدالله دوم» و «رجب طیب اردوغان» پادشاه اردن و رئیس جمهوری ترکیه امروز جمعه با یکدیگر به صورت تلفنی گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این تماس با یکدیگر درباره آخرین تحولات قدس اشغالی و یورش های سریالی صهیونیست ها به مسجدالاقصی بحث و تبادل نظر کردند.

پادشاه اردن و رئیس جمهوری ترکیه در جریان این تماس تلفنی تلاش کشورهای اسلامی برای جلوگیری از اقدامات صهیونیست ها علیه مسجدالاقصی را خواستار شدند.

گفتنی است، صهیونیست ها به منظور مقابله به هرگونه تظاهرات نمازگزاران فلسطینی پس از اقامه نماز جمعه در مسجدالاقصی، از بامداد امروز در اطراف این مسجد استقرار یافته اند.

این در حالی است که مقامات صهیونیست اعلام کرده اند فلسطینیان زیر ۴۰ سال امروز برای اقامه نماز جمعه حق ورود به مسجدالاقصی را ندارند.

نظامیان رژیم صهیونیستی از اوایل هفته جاری طی چند نوبت مسجدالاقصی را هدف یورش های گسترده خود قرار دادند.