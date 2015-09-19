استان بوشهر برای کاهش خطرات احتمالی ناشی از تغییرات جوی آماده شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قائدی ظهر شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های مدیریت بحران استان بوشهر اظهار داشت: یکی از برنامه های مهمی که در دستور کار داریم حفظ آمادگی كامل واحدهای عملیاتی و امدادی برای فعالیت مناسب در هنگام بروز بحران‌ها و خطرات است.

وی بر لزوم تلاش برای افزایش ضریب ایمنی بخش‌های آسیب‌پذیر تاکید کرد و ادامه داد: این آمادگی‌ها باید در بخش‌های کشاورزی، تاسیسات، زیربناها و . . . صورت گیرد تا شاهد کاهش آثار تخریبی و زیان های احتمالی باشیم.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان بوشهر اضافه کرد: باید قبل از شروع فصل بارندگی نسبت به تخلیه و پاک‌سازی فوری نخاله‌های موجود در مسیل رودخانه‌های فصلی و سواحل و مجاری دفع آب و فاضلاب اقدام شود.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تخلیه نخاله‌های ساختمانی و پسماند شهری و روستایی در بستر مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی افزود: به منظور پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر، باید كانال‌های دفع آب‌های سطحی، دهانه پل‌های درون و برون‌شهری لایروبی شوند.

قائدی همچنین بر لزوم هرس درختان در معابر تاکید کرد و گفت: باید توجه جدی به اطلاعیه‌های هواشناسی و سازمان مدیریت بحران صورت بگیرد تا شاهد کاهش خطرات و حوادث و خسارت‌ها باشیم.

وی با تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر وضعیت نقاط حادثه‌خیز و اماکنی که ممکن است خطر‌آفرین باشند، اضافه کرد: در هنگام وقوع حوادث نیز باید گزارشات به صورت دقیق و در سریع‌ترین زمان ممکن ارسال شود.