استان بوشهر برای کاهش خطرات احتمالی ناشی از تغییرات جوی آماده شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قائدی ظهر شنبه در نشست هماهنگی برنامههای مدیریت بحران استان بوشهر اظهار داشت: یکی از برنامه های مهمی که در دستور کار داریم حفظ آمادگی كامل واحدهای عملیاتی و امدادی برای فعالیت مناسب در هنگام بروز بحرانها و خطرات است.
وی بر لزوم تلاش برای افزایش ضریب ایمنی بخشهای آسیبپذیر تاکید کرد و ادامه داد: این آمادگیها باید در بخشهای کشاورزی، تاسیسات، زیربناها و . . . صورت گیرد تا شاهد کاهش آثار تخریبی و زیان های احتمالی باشیم.
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان بوشهر اضافه کرد: باید قبل از شروع فصل بارندگی نسبت به تخلیه و پاکسازی فوری نخالههای موجود در مسیل رودخانههای فصلی و سواحل و مجاری دفع آب و فاضلاب اقدام شود.
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تخلیه نخالههای ساختمانی و پسماند شهری و روستایی در بستر مسیلها و رودخانههای فصلی افزود: به منظور پیشگیری از آبگرفتگی معابر، باید كانالهای دفع آبهای سطحی، دهانه پلهای درون و برونشهری لایروبی شوند.
قائدی همچنین بر لزوم هرس درختان در معابر تاکید کرد و گفت: باید توجه جدی به اطلاعیههای هواشناسی و سازمان مدیریت بحران صورت بگیرد تا شاهد کاهش خطرات و حوادث و خسارتها باشیم.
وی با تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر وضعیت نقاط حادثهخیز و اماکنی که ممکن است خطرآفرین باشند، اضافه کرد: در هنگام وقوع حوادث نیز باید گزارشات به صورت دقیق و در سریعترین زمان ممکن ارسال شود.
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