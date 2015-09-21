لبخند سیپراس به نتایج نهایی انتخابات یونان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شمارش بیش از نود درصد از آراء انتخاباتِ یونان نشان می‌دهد که حزب چپ‌گرای سیریزا بیش از ۳۶ درصد از کرسی‌های پارلمان را به دست آورده اما حائز اکثریت مطلق نشده است.

حزب محافظه‌کار «دموکراسی نو» نیز در رتبه دوم توانسته است ۲۸ درصد از نتایج را به خود اختصاص دهد.

الکسیس سیپراس، رهبر حزب سیریزا که ماه گذشته از مقام نخست وزیری یونان کناره گرفت، شامگاه یکشنبه در بین هواداران خود گفت: «یونان و یونانی‌ها به نماد مقاومت و شرافت تبدیل شده‌اند و چهار سال دیگر هم این کوشش را در کنار یکدیگر ادامه می‌دهیم».

انتظار می‌رود حزب سیریزا برای تشکیل دولت، بار دیگر با حزب «یونانی‌های مستقل» ائتلاف کند.

«ونگلس میماراکیس» رهبر حزب «دموکراسی نو»، رقیب اصلی حزب «سیریزا»، به شکست حزبش اذعان کرد و پیروزی رقیب را تبریک گفت.

میماراکیس در جریان مبازرات انتخاباتی به شدت بر ضد انتخاب مجدد الکسیس سیپراس هشدار داده و گفته بود که کشور دیگر نمی‌تواند سیاست «آزمون و خطا»ی این حزب چپگرا را تحمل کند.

میماراکیس با این حال، تمایل خود را برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب «سیریزا» اعلام کرده بود. اما الکسیس سیپراس تشکیل دولت ائتلافی با این حزب را رد کرده بود. او روز یکشنبه پس از آنکه روشن شد حزبش برنده انتخابات است، گفت که طی سه روز آینده دولت جدید را تشکیل خواهد داد.

الکسیس سیپراس، ۴۱ ساله، حدود یک ماه پیش، پس از آنکه اختلافات در حزبش بر سر اجرای برنامه ریاضت اقتصادی که دولتش با اتحادیه اروپا بر سر آن به توافق رسیده بود، بالا گرفت، از مقام نخست وزیری استعفاء و اعلام کرد که انتخابات پیش از موعد برگزار می‌شود.

حزب سیریزا در انتخابات بهمن ماه گذشته با وعده اجرا نکردن برنامه ریاضت اقتصادی و مذاکره دوباره بر سر شرایط وام‌های صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا به یونان، با ۳۶.۳ درصد آراء به پیروزی رسیده بود. اما سیپراس پس از تشکیل دولت، در جریان مذاکره با اتحادیه اروپا، به ویژه آلمان، ناچار شد بسیاری از شرایط آن ها را بپذیرد. ولی پذیرش این شرایط، سبب شکاف در درون این حزب و جدایی شماری از اعضای بلندمرتبه آن شد که اعلام کرده‌اند حزب جدیدی را تشکیل خواهند داد.

۹ حزب در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه، ۲۹ شهریور، یونان رقابت می‌کردند و بیش از ۹.۸ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن اعلام شده بودند.