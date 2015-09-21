عقب نشینی ارتش امارات از یمن به دنبال فشار افکار عمومی این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب پرس، منابع آگاه خبری امارات اعلام کردند که دولت این کشور پس از فشار افکار عمومی و اعتراض شهروندان و خانواده های اماراتی به اعزام نظامیان به یمن در قالب ائتلاف حمله به یمن، مجبور به بازگرداندن نظامیان خود شد.

بر اساس این گزارش طی ساعات آینده دولت امارات دستور عقب نشینی نظامیان این کشور از یمن را صادر خواهد کرد. معترضان اماراتی از دولت این کشور خواسته اند اعضای خانواده آن ها که در قالب خدمت سربازی اجباری در حال جنگ در یمن هستند را بازگرداند.

معترضان و به ویژه خانواده های نظامیان معتقدند که مقامات اماراتی جوانانی را به منطقه جنگی فرستاده اند که تاکنون هیچ تجربه نظامی در این زمینه نداشتند، از این رو دولت باید هرچه سریعتر آن ها را به کشورشان بازگرداند. بنا بر گزارش ها و آمارهای منتشر شده، امارات بیش از هزار و ۵۰۰ نظامی و ۳۰ جنگنده برای شرکت در حمله به یمن به این کشور فرستاده است.

فشار افکار عمومی پس از آن شروع شد که ۴۵ نفر از نظامیان امارات در یک روز به دنبال حمله موشکی نیروهای انصار الله و ارتش یمن کشته شدند. در این میان، برخی از منابع رسانه ای خسارت جانی وارده بر ارتش امارات را بزرگترین تلفات و خسارت از زمان تاسیس این کشور در سال ۱۹۷۱ دانستند.

از سوی دیگر، برخی از تحلیل گران سیاسی به طعن و کنایه اعلام کردند که مسئله بازگرداندن نظامیان اماراتی نخستین مسئله ای است که افکار عمومی این کشور توانست در آن حرف خود را به کرسی بنشاند و این اقدام با مطالبات و فشار افکار عمومی و نه کشته شدن ۵۰ نظامی صورت گرفت.