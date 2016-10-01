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۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۶

محمد عبدالسلام:

امارات جزایر جنوب یمن را اشغال کرده است/طرح کثیف امارات برای یمن

امارات جزایر جنوب یمن را اشغال کرده است/طرح کثیف امارات برای یمن

سخنگوی انصارالله یمن تاکید کرد که نظامیان امارات علاوه بر تجاوز مستقیم به یمن، شماری از جزایر یمن را نیز به اشغال خود در آورده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی جنبش انصارالله یمن در پیامی انتقادات شدیداللحنی را از همکاری امارات با سعودی ها در تجاوز به یمن بیان کرد.

بر اساس این گزارش «محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله یمن در پیامی اعلام کرد: امارات پروژه ای کثیف را مدیریت می کند. این کشور همچنین به صورت مستقیم در تجاوز به یمن مشارکت دارد و عملیات جداگانه ای را به شکل آشکارا مدیریت می کند.

وی در ادامه تصریح کرده است: امارات بر جنوب یمن اشراف نظامی دارد و شماری از جزایر یمن را به اشغال خود درآورده است.

گفتنی است عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن در ماه فوریه گذشته جزیره «سقطری» یمن را به نظامیان اشغالگر امارات واگذار کرد.

کد مطلب 3784281

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