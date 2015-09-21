هنگام ساخت فیلم جنگی باید جانب انصاف رعایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی فیلم «دلتنگی های عاشقانه» ساخته رضا اعظمیان شامگاه یکشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۴ در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

در این جلسه رضا اعظمیان کارگردان، طهماسب صلح جو منتقد میهمان، میترا حجار بازیگر، محمدرضا شرف الدین تهیه کننده و حسینی سفارش دهنده کار از سوی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس حضور داشتند و ضمن صحبت درباره فیلم «دلتنگی های عاشقانه» پرسش حاضران را پاسخ گفت.

وجود عشق واقعی میان شخصیت ها مرا جذب این داستان کرد

رضا اعظمیان کارگردان فیلم «دلتنگی های عاشقانه» گفت: بعد از فضایی که پس از ساخته شدن فیلم قبلی ام برای من به وجود آمد تصمیم داشتم که با ساختن یک فیلم مناسب این فضا را تغییر دهم و هنگامی که کتاب خانم فرشته ملکی همسر شهید منوچهر مدق را به سفارش آقای حسینی از انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس مطالعه کردم بسیار مجذوب فضای عاشقانه میان شخصیت ها شدم ولی شخصیت فرشته در کتاب بسیارعرفانی بود و برای اجتناب از شعارزدگی فیلم تصمیم گرفتم که تنها برداشت آزادی از آن داشته باشم.

وی ادامه داد: همواره دوست داشته ام که در فضای دفاع مقدس فیلم بسازم اما متاسفانه بستر مناسب ساخته شدن فیلم های خوب در این زمینه توسط مسئولان فراهم نشده است. ساخته شدن این گونه فیلم ها باید بدون دخل و تصرف در تاریخ اتفاق بیفتد. اگر فضای آزادتری در جامعه حاکم بود قطعا من این فیلم را به شکل دیگری و با برداشت دیگری می ساختم. صادقانه بگویم که ما فیلمسازها دائم در آرزوی ساخته شدن فیلم هایمان هستیم اما پس از ساخته شدن فیلم بقدری با کج سلیقگی در مجموعه مدیریت میانی مواجه می شویم که از فیلم ساختن پشیمان می شویم. این کج سلیقگی ها و ایجاد موانع از سوی مدیریت مجموعه هاست .

این کارگردان ادامه داد: این داستان به صورت اول شخص از زبان فرشته بیان می شود. او شخصیت احساسی دارد که بعد از ازدواج با منوچهر مدق رفته رفته خود را پیدا می کند. در بیست دقیقه ابتدایی فیلم ما شاهد عشق نیستیم بلکه تنها شور و سر مستی و سر خوشی دیده می شود اما رفته رفته که به انتهای فیلم میرسیم او آنقدر کمال یافته است که از خود خواهی دور می شود. این فیلم یک مقطع ۲۰ ساله از زندگی فرشته را نمایش می دهد که در این میان یک انقلاب و یک جنگ رخ می دهد و با توجه به زمان ۹۰ دقیقه ای فیلم و همچنین به دلیل کمبود سرعت کنش بازیگران مجبور به استفاده از تقطیع های سریع تر در حرکات دوربین شدیم.

وی بیان کرد: اگر فرشته خانه ای داشت که برای جبران هزینه های درمان منوچهر دست به فروش آن می زند جوانان امروز چه دارند که برای هم هزینه کنند. خود من به شخصه در جنگ حضور داشته ام اما بعد از جنگ به دنبال به دست آوردن شرایط نبوده ام. دست و بال هنرمند و جوان در این جامعه بسیار بسته است. این فیلم پس از دریافت جوایز در جشنواره های خارجی در جشنواره داخلی مورد توجه واقع نمی شود حتی در مورد بازی بازیگران و در حال حاضر هم بعد از ۲ سال دوندگی تنها ۱۲ سالن برای نمایش به آن اختصاص داده شده است و بیلبوردی از فیلم ما در سطح شهر دیده نمی شود و حتی پوستر تهیه شده ما را نیز قبول نمی کنند و در تلوزیون نیز تبلیغی برای آن وجود ندارد.

رضا اعظمیان در مورد ضد جنگ بودن فیلم خود گفت: جنگ که اصلا چیز خوبی نیست، در جنگ هم مهاجمان و هم مدافعان مجبور به جنگیدن هستند اگر سرباز عراقی از جنگیدن اجتناب کند اعدام خواهد شد و اگر سرباز ایرانی به جنگ نرود چه کسی باید از کشور و آرمان ها دفاع کند، بنابراین اجباری برای جنگ وجود دارد. ژاپنی ها و هندی ها پس از نمایش این فیلم در جشنواره های خود به من گفتند که این فیلم در ستایش از صلح و دوری از جنگ است. به نظرم ما وظیفه داریم حتی در هنگام ساختن فیلم جنگی جانب انصاف را رعایت کنیم. این فیلم فیلمی ساختارگرا است و من در این زمینه مدعی هستم. درباره کیفیت نمایش فیلم هم باید بگویم که من این فیلم را در خارج از ایران روی پرده دیده ام و این کیفیت نمایش با آنچه در داخل ایران شاهد آن هستیم بسیار متفاوت است.

جوانان باید از این فیلم صبوری و عشق را بیاموزند

محمدرضا شرف الدین تهیه کننده فیلم «دلتنگی های عاشقانه» گفت : آنچه که مهم است این است که جوانان با مشاهده صبوری و عشق بین شخصیت ها در مقابل مشکلات زندگی ایستادگی کنند و عشق را مد نظر داشته باشند، البته قبول دارم که شرایط اقتصادی بر همه جنبه های زندگی افراد جامعه تاثیر می گذارد. با اینکه برای ادامه زندگی تنها عشق کافی نیست اما بسیار لازم و ضروری است. آنچه که به تصویر کشیده شده تنها گوشه ای از مرارت های فرشته است تا عشق ورزیدن را به نسل های جدید بیاموزد.

این فیلم داستان تقابل عشق و آرمان است

طهماسب صلح جو منتقد میهمان درباره فیلم «دلتنگی های عاشقانه» بیان کرد: آنچه که من از محتوای این فیلم دریافت کردم این است که این داستان تقابل عشق و آرمان است. عشق یک تکیه گاه معنوی برای کسب آرامش است اما آرمان آن چیزی است که جامعه و شرایط می خواهد تا انجام دهی و به دنبال به دست آوردن هدفی باشی. پسر و دختر جوانی زندگی عاشقانه خود را آغاز می کنند اما شرایطی که در جامعه به وجود می آید آنان را مجبور می کند که دست به انتخاب بزنند. این محتوا و تم مضمونی است که فیلم برگزیده است. اما آنچه باید بیان شود این است که فیلم «دلتنگی های عاشقانه» به لحاظ ساختاری در بیان هر دو این جنبه ها ناکام بوده است. یعنی نه توانسته جنبه های عاشقانه را کامل به تصویر بکشد و نه جنبه های آرمان خواهانه را .

یک خواب دلیل ساخته شدن فیلم بود

میترا حجار بازیگر نقش «فرشته» در فیلم «دلتنگی های عاشقانه» گفت: من و محمد رضا فروتن تا به حال ۶ فیلم با هم کار کرده ایم و با خواندن فیلمنامه این کار به یاد فیلم «متولد ماه مهر» افتادیم. عشقی که فرشته ملکی به شوهرش داشت بسیار زیبا بود. من خانم مدق را از نزدیک دیدم و از شخصیت او خوشم آمد. او به من یک چفیه داد و گفت منوچهر به خواب من آمده و گفته که این گروه با گروه های دیگر فرق دارد و اجازه ساخته شدن فیلم را به آنها بده. به نظرم نشان دادن چنین عشقی در شرایط امروز جامعه ما که جوانان خیلی نسبت به عشق بی اعتنا شده اند ضروری است و مسلما هر کسی برداشت خودش را از فیلم خواهد داشت.

حسینی سفارش دهنده این فیلم نیز گفت: ما در این فیلم شاهد یک غزل عاشقانه از زندگی بچه های جنگ بودیم. آنهایی که به خاطر دفاع از کشور به سمت جبهه ها رفتند. در بنیاد روایت و مجموعه روایت این تصمیم وجود دارد که تا قبل از اینکه گنجینه پدران و مادران شهدا و همچنین همسران ایشان از میان ما بروند روایت هایشان به تصویر کشیده شود. در این راستا دو مجموعه کتاب «نیمه پنهان ماه» و «اینک شوکران ۱» نگاشته شده است و زندگی نامه فرشته ملکی همسر شهید منوچهر مدق نیز از مجموعه «اینک شوکران» انتخاب شده و به تصویر کشیده شده است و امید است جوانانی که سن کمتری دارند و آشنایی زیادی با دوران جنگ ندارند با آن ارتباط برقرار کنند.