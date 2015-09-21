روحانیت نقش تاثیرگذار در توسعه جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر دوشنبه در مراسم یادواره ۴۴ شهید روحانی استان زنجان افزود: مردم باید قدرشناس جامعه روحانیت بوده و همواره در پی تجدید عهد و پیمان در راستای ادامه راه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس باشند.

وی ادامه داد: در جنگ نرم روحانیون هستند که با تربیت جوانان با ایمان می‌توانند دشمن را شکست دهند.

همچنین رییس بسیج طلاب سپاه پاسداران استان زنجان با تشکر از تمام کسانی که در برگزاری بزرگداشت شهدای روحانی استان زنجان شرکت داشته‌اند از برنامه ریزی برای برگزاری این مراسم در یک ماه گذشته خبر داد.

حجت‌الاسلام مصطفوی ضمن اشاره به اینکه عامه‌ی مردم از خدمات روحانیون به انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خبر ندارند افزود: استان زنجان ۴۴ شهید روحانی و ۲۰۰ ایثارگر روحانی دارد.

وی ادامه داد: روحانیت در دوران‌های مختلف اعم از دوران قبل از انقلاب، در زمان وقوع انقلاب و دفاع مقدس نقش مهمی را چه به‌عنوان یک مبلغ و چه به‌عنوان یک رزمنده ایفا کرده اند.

استاد دانشگاه تبریز نیز در این مراسم گفت: امیدواریم برگزاری یادواره شهدای روحانی در سراسر کشور صورت گیرد.

حجت‌الاسلام نظری در ادامه مأموریت امروز روحانیون و طلاب را صدور انقلاب اسلامی به سایر کشورها دانست و عنوان کرد: آمریکا در پی گرفتن ۲۲ کشور خاورمیانه است و در صورت فتح کشورهای خاورمیانه کلید عالم را به گفته‌ خود به‌دست خواهد آورد.

وی با اشاره به اینکه گستره‌ دفاع مقدس افزایش‌یافته است ادامه داد: باید همواره چشم و گوش مردم و مسئولین به سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری باشد.