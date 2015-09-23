علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی دوسال گذشته خوشبختانه اقدامات خوبی در كتابخانه‌هایعمومی خراسان شمالی به منظور ترویج فرهنگ كتاب و كتابخوانی در جامعه انجام شده است.

وی با بیان اینکه كتاب باید به عنوان كالای اساسی و ضروری بین خانواده ها شناخته شود، افزود: باید از تمایم امكانات در راستای ترویج و گسترش فرهنگ كتابخوانی استفاده شود.

رحیمی گفت: با توجه به اینكه تكنولوژی در تمام عرصه ها پیشرفت كرده به راحتی می توان از فضاهای مجازی برای گسترش اطلاعات استفاده كرد اما باید به ترویج كتاب در جامعه نیز توجه داشت.

وی با اشاره به فعالیتهای متنوع فرهنگی برای اقشار و رده های مختلف سنی جامعه در كتابخانه‌های عمومی استان افزود: كتابخانه‌های عمومی زمینه استفاده تمامی اقشار جامعه اعم از كودكان، نوجوانان، دانشجویان، اهالی شعر و ادب و ... از برنامه های این نهاد فرهنگی را فراهم ساخته است.

مدیركل كتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی توجه به ترویج فرهنگ كتابخوانی در بین كودكان را مورد تاكید قرار داد و اظهار داشت: آشنایی بیشتر كودكان با كتاب و فراگیری مطالب آموزنده از آن، در تصمیم گیری و زندگی كودكان در آینده نقش مهمی دارد.

وی با بیان اینكه كتابخانه‌های عمومی استان در بخش كودكان نیز اقدامات موثری انجام داده است، گفت: افزایش ۸۰ درصدی ایجاد بخش كودك در كتابخانه‌هایعمومی استان در مدت دوسال گذشته از جمله این اقدامات است.

رحیمی اظهار داشت: همچنین ایجاد كتابخانه‌های چند رسانه ای با رشد ۵۰ درصدی، افزایش سه برابری ایستگاه های مطالعه در سطح شهرستانهای استان، تجهیز بیش از ۹۵ درصد كتابخانه‌های عمومی استان به اینترنت وسامانه مدیریت كتابخانه‌های عمومی كشور و ... از دیگراقدامات این نهاد در مدت دوسال فعالیت دولت تدبیر و امید است.