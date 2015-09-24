اوباما قانون شکن است/سرنوشت توافق ایران را به دادگاه واگذار کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی سیگنال، «رند پال» سناتور جمهوری خواهی که در شمار مدعیان کسب عنوان ریاست جمهوری آمریکا در رقابت های انتخاباتی سال ۲۰۱۶ به شمار می رود علیرغم وعده های پیشین مبنی بر التزام به توافق هسته ای ایران در صورت پایبندی تهران به تعهدات مورد نظر، برای اینکه از همراهی با همقطاران خود در کوبیدن بر ساز مخالفت عقب نیافتد در اظهاراتی متناقض مدعی شد: «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا با پذیرش توافق هسته ای ایران قانون را زیر پا گذاشته است.

وی مدعی است که اوباما با فراهم نکردن مدارک مورد نیاز کنگره آمریکا از جمله آنهایی که به زعم جمهوری خواهان سند اثبات تفاهم های محرمانه و جانبی میان تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند، لایحه ضد ایرانی «بررسی توافق هسته ای» را دور زده و به این ترتیب قانون اساسی آمریکا را زیر پا گذاشته است.

پال در این باره گفت: بسیاری از ما بر این باوریم که اقدام رئیس جمهور به مثابه زیر پا گذاشتن قانون است. لایحه بررسی توافق هسته ای ایران موسوم به لایحه «کورکر- کاردین» قانون است. رئیس جمهور آن را امضا کرده البته با اکراه ولی به هر حال آن را امضا کرده است. قانون این مملکت می گوید رئیس جمهور باید همه اسناد و توافق نامه های جانبی را درباره توافق ایران در اختیار ما قرار دهد.

وی ادامه داد: این نخستین باری نیست که اوباما قانون شکنی می کند. اما وی را باید به چالش کشید. اکنون بحث هایی در کنگره در جریان است که آیا بهتر نیست این قانون را برای قضاوت به دادگاه ارجاع دهیم.

جالب آنکه رند پال در اوایل ماه میلادی جاری (سپتامبر) وعده داده بود که اگر رئیس جمهور شود با مسکو و تهران مذاکره خواهد کرد – اقدامی که دیگر همتایان جمهوری خواهش رغبت چندانی به انجام آن ندارند.