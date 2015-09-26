ساخت پارکینگ در بافت تاریخی قزوین متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، کاظم عرب سرپرست هیأت کاوش سرای سعد السلطنه گفت: کاوش در اغلب گمانه ها به کشف آثار تاریخی از جمله بخشی از یک زیر زمین متعلق به خانه ای اعیانی ،کشف یک سکه ۲۵دیناری ضرب تهران ، بقایای یک حمام سرخانه ،تعداد زیادی سفال از جمله یک سفال کتیبه دار متعلق به قرن ششم با کتیبه کوفی انجامید.

عرب تصریح کرد که لایه های تاریخی شناسایی شده در فضاهای مورد کاوش عمدتا مربوط به قرون میانه و متأخر قاجار و عصر پهلوی اول است .محدوده طراحی شده برای ساخت پارکینگ (موقعیت های کاوش شده )در مسیر محور فرهنگی، تاریخی شهر قزوین (محله بازار )قرار دارد .محدوه مورد اشاره از سوی شمال با سرای سعد السلطنه ، از جنوب با سرای وزیر ،از غرب با مسجد النبی ، از شرق با مجموعه بناهای باقیمانده از بافت صفوی (مسجد پنجه علی ، دولتخانه و چهار انبیا) همجوار است .

به گفته این باستان شناس، اکنون ساخت پارکینگ طبقاتی در فضای کنار سرای سعدالسلطنه متوقف شده و قرار است با بازنگری طرح و تعیین حرایم میراث فرهنگی ، پارکینگ طبقاتی به نحوی ساخته شود که علاوه بر آسیب نرسیدن به آثار تاریخی به گردشگران و نمازگزاران خدمات ارایه شود.

او تصریح کرد که با توجه به کاوش انجام شده و اطلاعات و مواد فرهنگی یافت شده در این محوطه فرهنگی پیشنهاد می شود به منظور حفظ هویت تاریخی شهر قزوین هر نوع ساخت و ساز در محدوده مذکور به دور از توسعه جزئی نگر که در صدد حل مشکلات روزمره است با نگاهی به کلیت تاریخی شهر دارای پیوند طبیعی و یکپارچه بافت پیرامون باشد