فیلمبرداری «بادیگارد» حاتمی کیا به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان لشکریپور مجری طرح فیلم سینمایی «بادیگارد» با اعلام این خبر درباره انجام مراحل فنی فیلم و آمادهسازی این فیلم برای حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر گفت: فیلمبرداری فیلم سینمایی «بادیگارد» از تاریخ ۱۰ تیرماه و همزمان با ولادت باسعادت امام حسن مجتبی (ع) در نیمه ماه مبارک رمضان در تهران آغاز شد و با تلاش بیوقفه و شبانهروزی عوامل و دستاندرکاران فیلم، شامگاه پنجشنبه ۲ مهرماه همزمان با عید سعید قربان در تهران پایان یافت.
وی با بیان این مطلب که فیلم «بادیگارد» از لحاظ تولید اثر دشوار و سنگینی محسوب میشود، متذکر شد: فیلم «بادیگارد» فیلم دشواری بود و من فرصت را مغتنم می شمارم و از تمامی عوامل و گروههای مختلف تولید این فیلم تشکر می کنم.
پژمان لشکریپور درباره انجام مراحل فنی تازه ترین فیلم ابراهیم حاتمی کیا گفت: تدوین همزمان فیلم از مدتها قبل آغاز شده و طبعا با پایان یافتن فیلمبرداری، این روند جدیتر و با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اولین نمایش و حضور فیلم سینمایی «بادیگارد» در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر گفت: همانطور که «بادیگارد» در تولید و فیلمبرداری مراحل دشواری را پشت سر گذاشته در مراحل پس از تولید از جمله تدوین، صداگذاری، ساخت موسیقی و به ویژه جلوههای بصری نیز دقت، تلاش و وسواس ویژهای را میطلبد. بنابراین آمادهسازی نهایی فیلم و ارائه آن به جشنواره منوط به دستیابی به استانداردهای کیفی در تمامی زمینهها است.
مجری طرح این فیلم سینمایی تاکید کرد: نهایت کوشش را برای نمایش فیلم در جشنواره فیلم فجر به خرج خواهیم داد اما بدیهی است که این امر مستلزم بالا بودن استانداردهای کیفی و موارد فنی فیلم است.
لشکریپور همچنین درباره نبود عکس، خبر و خلاصه داستان در سایت رسمی فیلم توضیح داد: نظر و تمایل شخص آقای حاتمیکیا بر این بود که در هنگام فیلمبرداری عکس و خبری به طور رسمی از سوی فیلم منتشر نشود و لذا هر زمان تصمیم بر آن شد که عکس و اخبار تکمیلی در مورد فیلم منتشر شود طبعا طبق اعلام قبلی و روال سابق، همکاران رسانهای قادر به استفاده از تازهترین اخبار و مطالب از طریق همین سایت خواهند بود.
وی در پایان تاکید کرد: همه آنچه که در سایتها، خبرگزاریها و جراید مختلف تحت عنوان خلاصه داستان فیلم منتشر شده است مبتنی بر شنیدههای پراکنده خبرنگاران و همکاران محترم رسانهای بوده است. به همین دلیل در مواردی شاهد بروز تفاوتهایی در اخبار و تحلیلهای منتشر شده از داستان فیلم در رسانههای گوناگون بودیم که لزوما مورد تایید نیست و تاکید میکنم آنچه نظر رسمی گروه سازنده فیلم «بادیگارد» محسوب میشود، در صورت صلاحدید از طریق همین سایت منعکس و منتشر خواهد شد و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
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