  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۵ مهر ۱۳۹۴، ۲:۰۷

احضار سفیر روسیه در لهستان به خاطر اظهاراتش در مورد جنگ جهانی دوم

احضار سفیر روسیه در لهستان به خاطر اظهاراتش در مورد جنگ جهانی دوم

سفیر روسیه در ورشو از سوی وزارت خارجه لهستان به خاطر اظهاراتش درباره نقش این کشور در جنگ جهانی دوم به این وزارتخانه احضار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات لهستان از احضار سفير روسيه در اين کشور خبر دادند. بر این اساس هفته گذشته دو بار «سرگئی آندریو» سفیر روسیه در لهستان از سوی وزارت خارجه این کشور احضار شده است.

در همین رابطه وزير امور خارجه لهستان اظهارات سفير روسيه در مورد روابط دو کشور در زمان جنگ جهاني دوم را موجب تنش میان روابط سیاسی دو کشور ارزیابی کرد. سفیر روسیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی TVN۲۴ گفته بود لهستان تا اندازه ای مسئول حمله نازی ها در جنگ جهانی دوم است.  

وی این کشور را متهم کرده است که در زمان جنگ جهانی دوم مانع تشکیل یک ائتلاف علیه آلمان نازی شده است. بعد از آغاز بحران اوکراين، روابط روسيه و لهستان به پايين ترين حد خود رسيده است.

سرگئي آندريو سفير روسيه در لهستان، روابط دو کشور در حال حاضر را بدترين تجربه تاريخ ديپلماتيک روسيه و لهستان از سال ۱۹۴۵ تا کنون توصيف کرده است.

کد مطلب 2925209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه