به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «معا»، گردان های «سرایا القدس» شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی تا ساعاتی دیگر نامه مهمی را خطاب به مقامات صهیونیست در رسانه ها منتشر خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، انتشار این نامه به دنبال تحولات اخیر در قدس اشغالی و کرانه باختری و تشدید اقدامات صهیونیستها علیه مردم فلسطین صورت می گیرد.

در همین حال گفته می شود که نظامیان صهیونیست در ادامه تجاوزهای گسترده خود به مردم ساکن کرانه باختری روستای «بیتونیا» واقع در شهر رام الله را مورد هجوم قرار دادند.

نیروهای صهیونیست همچنین به دانشگاه «قدس» واقع در قدس اشغالی یورش بردند و از گازهای اشک آور علیه دانشجویان حاضر در آن استفاده کردند.

این در حالی است که هم اکنون درگیری های سخت و نفس گیری میان نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی در نزدیکی اردوگاه شعفاط واقع در قدس اشغالی در جریان است.

لازم به ذکر است دیروز یک نوجوان فلسطینی به نام «مهند الحلبی» با انجام عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی، دو تن از شهرک نشینان صهیونیست را به هلاکت رساند که نظامیان صهیونیست متعاقبا وی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

این در حالی است که منابع اسرائیلی آمار کشته شدگان عملیات شهادت طلبانه دیروز را ۴ نفر اعلام کردند در حالیکه منابع عربی اعلام کرده بودند در این حمله دو صهیونیست به هلاکت رسیده و دو نفر نیز زخمی شده اند.