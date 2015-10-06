انتقاد از افزایش ۲۰۰ درصدی حوادث هوایی در دولت روحانی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی، مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران در موافقت با استیضاح وزیر راه و شهرسازی، آماری در خصوص افزایش حوادث هوایی در دوران وزارت وی ارائه داد.

هاشمی گفت: در سال ۲۰۰۸ آمار حوادث هوایی در ایران ۲۰۰ درصد بالاتر از متوسط جهانی بود. در سال ۲۰۰۹ این آمار به ۹۰ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۰ این آمار به ۱۵ درصد رسید و در سال ۲۰۱۱ روند افزایشی آن آغاز شد و این آمار به ۱۸ درصد بیشتر از متوسط جهانی رسید.

وی ادامه داد: در سال ۲۰۱۲ آمار حوادث هوایی در ایران ۱۹ درصد بالاتر از متوسط جهانی، در سال ۲۰۱۳ میزان ۵۰ درصد بالاتر از متوسط جهانی، در سال ۲۰۱۴ میزان ۱۵۰ درصد بالاتر از متوسط جهانی و در سال ۲۰۱۵ بر اساس برآوردهای انجام شده ۲۲۰ درصد بالاتر از متوسط جهانی ارزیابی شده است.

هاشمی عدم بکارگیری افراد توانمند و مدیران کارشناس را علت اصلی افزایش حوادث هوایی خواند و گفت چرا علی رغم نظر سازمان بازرسی، برخی پروازها انجام شده است؟

رئیس کمیسیون عمران چرا در سقوط هواپیمای آنتونوف کسی برکنار نشد و عذرخواهی صورت نگرفت.

وی ادامه داد: هواپیمایی که در کیش سقوط کرد از آب بیرون نیامد و جنازه ها نیز خوراک کوسه ها شد.

هاشمی علت اصلی حوادث هوایی اخیر را واگذاری آزمایش هواپیما به شرکت های هواپیمایی خواند و گفت: بعداً مشخص شد علت این مشکل این بود که شلنگ های رفت و برگشت هواپیما اشتباه بسته شده بود.

وی تصریح کرد: وقتی کار نظارت به شرکتها واگذار شود مدیر عامل با فحش و ناسزا هواپیما را به پرواز در می آورد.

رئیس کمیسیون عمران خطاب به آخوندی گفت: شما برای نظارت بر شرکتهای هواپیمایی وقت نمی گذارید اما وقت برای راه اندازی میز زنان در وزارت خانه، نظریه پردازی های اقتصادی، بازدید از خانه هنرمندان، تشکیل تالار گفتگوی شهر دارید.

هاشمی تصریح کرد: این گپ و گفت های نسبی و سببی را کنار بگذارید و به درد مردم برسید.

وی گفت: ۴۰ درصد مشکلات رکود مربوط به این وزارتخانه است.

رئیس کمیسیون عمران با اشاره به انتخابات نظام مهندسی ساختمان گفت: قانون شرایط کسانی که می توانند برای این انتخابات نامزد شوند را مشخص کرده است اما شما ۲۴ ساعت مانده به انتخابات، شرایط جدیدی را از جانب خود اعلام می کنید، شما درست است آخوندی هستید، اما آخوند نیستید که فتوا می دهید «جایز نیست».

وی همچنین از انتصاب دوستان آخوندی در مجمع شرکتهای فرودگاهی انتقاد کرد.

هاشمی گفت: ده ها مورد اطلاع دارم که مشکلات جدی در بحث های قراردادها وجود دارد.

رئیس کمیسیون عمران ادامه داد: ما دو سال تلاش کردیم که این استیضاح شکل نگیرد و اشکالات رفع شود اما وزارت راه حاضر نیست اشکالات را رفع کند.

هاشمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: گفته می شود تورم ۱۵ درصدی داریم اما آیا بلیت هواپیما، قطار و عوارض اتوبان ها هم ۱۵ درصد افزایش داشته است!؟

وی گفت: می گویند بدون اینکه پولی بگیریم کار کرده ایم، مگر مجلس سال گذشته ۵۰۰ هزار تن قیر مجانی در اختیار شما نگذاشت و امسال ۲ هزار تن قیر به شما نداد!؟

رئیس کمیسیون عمران گفت: در زمان تحویل دولت فعلی، مسکن مهر ۷۶ درصد پیشرفت داشت و امروز این رقم تنها به ۸۳ درصد رسیده است، پیشرفت فیزیکی مسکن مهر هم ۹ درصد بوده است.

هاشمی ادامه داد: اگر به هر دلیل تشخیص نمایندگان این باشد که باز هم وزیر تائیدیه از مجلس بگیرد، حرفی نیست. اما خدا شاهد است که ما دیدیم با این روش مدیریت، امکان ادامه کار وجود ندارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر معتقدید رستاخیز ریلی صورت گرفته، پس تخلفات هیئت مدیره راه آهن چیست؟

هاشمی یادآور شد: آقای وزیر پیشنهاد ده ماهه برای سالن فرودگاه امام را دادند، ما هم این مسئله را پیش از این مطرح کردیم و در افتتاحیه نمایشگاه وزارت راه نیز این مسئله را گفتیم.