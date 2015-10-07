غدیر و جانشینی امام علی(ع) از منظر اسلام پژوهان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی غدیر از نگاه خاورشناسان، در محل تالار همایش غدیر دفتر تبلیغات اسلامی به همت گروه تاریخ تشیع پژوهشکده تاریخ و سیره و گروه مطالعات تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و اداره همکاری های علمی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد. سعید طاووسی مسرور و حجت الاسلام حبیب الله بابایی سخنرانان این نشست بودند.

در ابتدا حجت الاسلام والمسلمین سید قاسم رزاقی موسوی، به اجمال درباره اهمیت مطالعات خاورشناسان درباره شیعه و ضرورت بررسی مطالعات خاورشناسان به ویژه از سوی حوزه علمیه اشاره داشتند.

وی اهمیت بحث غدیر از نگاه خاورشناسان را مورد تأکید قرار داد و اشاره داشت که در بررسی آثار خاورشناسان، باید به صورت روشمند به نقد و بررسی آثار آنها پرداخته و دیدگاه هایشان در مورد اسلام، شیعه را بدون تامل و بررسی، رد یا پذیرش نکنیم.

در ادامه نشست، طاووسی بحث خود در مورد غدیر و جانشینی امام علی علیه السلام از منظر اسلام پژوهان غربی را آغاز کرد. به عقیده طاووسی در آثار مستشرقینی که به بررسی دین اسلام پرداخته اند آثاری با اهداف سیاسی و استعماری دیده می شود. در موارد متعددی شاهد هستیم که در تالیفات این محققان به باورهای مذهبی به خصوص شیعیان تهاجماتی صورت می گیرد از جمله این آثار مقاله «از امامیه تا اثنی عشریه» نوشته اتان کلبرگ است. از سویی دیگر در مواردی نیز برخی از این خاورپژوهان مجذوب دین اسلام شده و در مواردی نیز به آن گرویده اند.

سپس طاووسی با اشاره به مسئله جانشینی پیامبر (ص) از منظر چند خاورشناس از جمله ویلفرد مادلونگ در مورد آرای این محقق گفت: مادلونگ محققی است که فضای حاکم بر تالیفات خاورپژوهان در مورد شیعه را دگرگون کرده است. مادلونگ می گوید که جانشینی علی علیه السلام براساس آیات قرآن و سنت رایج عرب در مسئله جانشینی قابل توجیه است.

حجت الاسلام و المسلمین بابایی در ابتدای صحبت هایشان به این موضوع اشاره داشت که برخی از شرق شناسان برداشت مناسبی از شرق ندارند و در کل انسان غربی به لحاظ تاریخی با مسئله کثرت گرایی روبرو بوده است. همچنین در ادامه متذکر شدند که مبحث فرقه فرقه شدن از سوی مسلمین برای جذابیت خاصی داشته است. آنها به شیعه به عنوان یک فرقه معترض و در حاشیه نگاه می کنند و غدیر برای آنها همواره بعنوان یک واقعه مطرح بوده است نه یک فرهنگ. چون خاورشناسان آن عقیده و درک شیعه را از تشیع و غدیر ندارند.

وی افزود: بنابراین نمی توانند در اتاق فکر خودشان آنرا رصد کرده و بعنوان یک پروژه تحقیقاتی در نظر بگیرند و در نتیجه آنرا بعنوان یک عامل فتنه و جنگ در بین پیروان تشیع و تسنن می دانند. نظر می گیرند. متاسفانه نه از سوی شرق شناسان و نه از سوی ما محققان شیعه کاری جامع در خصوص نقش شیعیان در گسترش تمدن اسلامی صورت نگرفته است. متاسفانه خود ما هم به غدیر به عنوان یک عامل وحدت بخش در نظر نگرفته ایم.

بابایی در پایان به سه نکته درباره نقش تمدن سازی غدیر و عامل وحدت بخش بودن آن پرداخت؛

تأکید بیشتر بر ولایت فرهنگی به جای حکومت و زعامت سیاسی

ولایت حبی و تصوف که عامل محبت و وحدت است