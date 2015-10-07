به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه انیمیشن «دخترک آتآشغالی» به کارگردانی محمد زارع و شلاله خیری روز گذشته ۱۴ مهرماه در سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم های بی دیالوگ (pordenone silent film festival) در ایتالیا نمایش داده شد.
جشنواره فیلم های بیدیالوگ یکی از رویداهای سینمایی در عرصه بین الملل است که به نمایش فیلم های بیکلام اختصاص دارد که هرساله در کشور ایتالیا برگزار می شود و فیلم «دخترک آتآشغالی» در تازه ترین حضور بین المللی خود در بخش ویژه ای با عنوان «فیلم قرن بیستم» نمایش داده شد. این بخش معروف ترین بخش جشنواره فیلم های بی دیالوگ در ایتالیا است که برترین فیلم های صامت قرن بیستم را نمایش می دهد.
انیمیشن کوتاه «دخترک آتآشغالی» در جشنواره های مختلف در عرصه بین الملل شرکت کرده و تاکنون سی جایزه از جشنوارههای داخلی و خارجی دریافت کرده است.
فیلم کوتاه انیمیشن ۱۶ دقیقه ای «دخترک آتآشغالی» اقتباسی از یک شعر سروده تیم برتون است و فیلمنامه آن توسط شلاله خیری نوشته شده و محمد زارع و شلاله خیری این فیلم انیمیشن را کارگردانی کرده اند.
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