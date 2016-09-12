«دخترک آت آشغالی» جایزه بهترین انیمیشن جشنواره آمریکایی را گرفت

محمد زارع یکی از کارگردان انیمیشن «دخترک آت آشغالی» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور موفق این انیمیشن کوتاه در جشنواره های بین المللی، گفت: «دخترک آت اشغالی» توانست جایزه بهترین انیمیشن تجربی جشنواره INTERNATIONAL MOTION PICTURE FESTIVAL کشور آمریکا را بدست آورد.

وی ادامه داد: جشنواره بین‌المللی Motion picture به ‌صورت دوسالانه در شهر هلنا ایالت مونتانا آمریکا با هدف ترسیم تصویری جهانی از فرهنگ در منطقه برگزار می‌شود. این دوره از جشنواره از تاریخ ۵ تا ۷ سپتامبر برابر با ۱۵ تا ۱۷ شهریور برگزار شد.

این جایزه، سی امین جایزه بین المللی انیمیشن «دخترک آت آشغلی» است.

انیمیشن «دخترک آت آشغالی» به کارگردانی شلاله خیری و و محمد زارع در مورد دختری تنها و متفاوت است که به خاطر ظاهر عجیب و غیر متعارف در شهر محل زندگی خود همیشه مورد رفتارهای بد و اذیت و آزار قرار می گیرد و از همه جا طرد می شود.