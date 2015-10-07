وام های بلاعوض مسکن به خانواده های معلولان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانی نوذری صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: خوشبختانه در سال های اخیر در بسیاری از روستاها کار، زندگی و تلاش بیش از پیش حس می شود.

وی با اشاره به ۱۵ مهر به عنوان روز ملی روستا گفت: طی چند سال بعد از راه اندازی بنیاد انقلاب فعالیت های خوبی در روستاها و برای روستاییان انجام شده است. با توجه به همین فعالیت های خوب امروز مشاهده می شود که در دزفول و برخی شهرهای استان مهاجرت معکوس بوده و مردم از شهر به روستا می روند. البته شرط این مهاجرت معکوس بردن امکانات به روستاها است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان تصریح کرد: قطعا وقتی که مردم طروات و شادابی دوباره را در روستاها احساس می کنند، آنها هم مجددا علاقمند رفتن به روستا می شوند.

۲۱۰ هزار واحد مسکونی کم داوم و بی دوام روستایی در خوزستان

خانی نوذری ادامه داد: یکی از نیازهای بشری برای مشغول به فعالیت شدن در جوامع مسکن است. این بنیاد توجه ویژه ای به بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستاها دارد.

وی عنوان کرد: تعداد خانوارهای روستایی ۲۹۴ هزار و ۳۱۰ بوده و تعداد واحدهای مسکونی در روستاهای استان نیز ۲۴۵ هزار و ۳۵۴ است. از این آمار حدود ۲۱۰ هزار و ۲۵۲ واحد کم دوام و بی دوام و نیاز به نوسازی و مقام سازی دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان یادآور شد: از سال ۶۲ که بحث بهسازی واحدهای روستایی شروع شد، این بنیاد از طریق اولین بانک عامل یعنی صادرات اقدام به پرداخت تسهیلات برای بهسازی واحدهای مسکونی در روستا کرده است.

واحدهای گلی در روستا برای انبار و حیوانات است

خانی نوذری بیان کرد: بحث بهسازی واحدهای مسکونی در روستاها در اوایل شروع سالانه چهار هزار واحد و در سال ۸۴ به ۲۰ هزار واحد در کشور رسید. ولی در سال ۸۸ طرح ویژه مقاوم سازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستاها به ۲۰۰ هزار رسید.

وی ادامه داد: هر استان مسئله بهسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستاها را بر اساس دریافت سهمیه انجام می دهد. البته در عین بهسازی واحدها کار بازسازی را هم انجام داده ایم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان تأکید کرد: از ابتدای شروع به کار تا به حال ۹۴ هزار و ۵۰۰ واحد به غیر از بازسازی جنگ که فراملی بود، بهسازی، مقاوم سازی و بازسازی شده است. در اوایل انقلاب با توجه به کمبود اعتبارات به تبع فراوانی انجام کارها نیز در اوایل کم بوده ولی در سال ۸۸ روند انجام امور شتاب گرفت.

خانی نوروزی اضافه کرد: حدود ۵۰ درصد واحدها مقاوم سازی و بهسازی شده اند. واحدهای قدیمی و گلی که در روستاها مشاهده می شوند اهالی روستا از آنها برای حیوانات و انبار استفاده می کنند.

پرداخت وام های ۱۵ میلیون تومانی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر

وی عنوان کرد: امسال حدودد ۱۰ هزار و ۶۰۰ واحد بهسازی و مقاوم سازی سهمیه داریم که ۵ هزار و ۱۲۱ واحد به بانک ها معرفی شده و در حال انعقاد قرارداد هستیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان اظهار کرد: امسال از محل اعتبارات حوادث یک هزار واحد مسکونی در روستاها بازسازی خواهد شد. متأسفانه برخی از روستاها به ویژه در مناطق شمالی شاهد وقوع سیل و برخی هم شاهد زلزه بودند.

خانی نوذری افزود: یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی امسال که از طریق حوادث آسیب دیدند، برای انجام تعمیرات تسهیلات لازم را دریافت خواهند کرد. سرجمع امسال از محل اعتبارات مقاوم سازی و بازسازی ۱۲ هزار واحد مسکونی در روستاها بازسازی و نوسازی می شوند.

وی یادآور شد: بحثی که امسال بعد از چند سال رونق گرفت پرداخت وام مقام سازی ۱۵ میلیون تومانی با کارمزد پنج درصد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر است.

دریافت دو وام ۱۵ میلیون تومانی مسکن برای زوج های روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان تأکید کرد: زوج های روستایی به شرط ساخت دو واحد مسکونی امکان دریافت دو وام ۱۵ میلیون تومانی را دارند. در واقع دولت به منظور رعایت ضوابط ساخت و ساز و همچنین اخذ پروانه ساختمان توسط روستاییان این تسهیلات را به مردم پرداخت می کند.

خانی نوذری بیان کرد: با توجه به میزان درآمد روستاییان افزایش میزان وام به صلاح نیست. بخش مسکن به گفته کارشناس امر ۴۰۰ شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می کند، بنابراین اگر مسکن در روستاها رونق بگیرد آن وقت اشتغالزایی هم برای اهالی ایجاد می شود.

وی با اشاره به وجود روستاهای پردرآمد در شمال استان و لزوم استفاده از ظرفیت چنین روستاهایی عنوان کرد: دولت برای بهداشت سلامت و به طور ویژه ساخت حمام و سرویس بهداشتی تسهیلات دو میلیون تومانی پرداخت می کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان عنوان کرد: ۳۹۵ ناظر نظام مهندسی روستایی برای ساخت واحدهای مسکونی در روستا با این بنیاد همکاری دارند. همچنین ۸۸ دفتر طراحی در بخش ها و روستاهای بزرگ استان فعال بوده و طراحی واحدهای مسکونی که برای مقاوم سازی وام و تسهیلات می گیرند را انجام می دهند.

پرداخت تسهیلات پنج میلیون تومانی مسکن بلاعوض به روستاییان آبادان و خرمشهر

خانی نوذری اظهار کرد: در بحث مددجویان تحت پوشش بهزیستی هم تسهیلات بسیار خوبی پرداخت می شود. به عنوان نمونه خانواده هایی که معلول دارند حداقل ۶ میلیون تا ۱۸ میلیون تومان بلاعوض و ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان تسهیلات بانکی با کارمزد پنج درصد دریافت می کنند.

وی یادآور شد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن به مددجویان بهزیستی سهمیه ای اختصاص داده اند. البته این تسهیلات فقط برای ساخت مسکن پرداخت شده و نماینده بهزیستی هم می تواند تا مرحله دریافت تسهیلات کارهای لازم را انجام دهند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن معلولان به بهزیستی شهرستان های خود رفته و از آنجا اقدام کنند. همچنین افراد تحت پوشش کمیته امداد برای دریافت تسهیلات در اولویت هستند ولی کمک بلاعوض از سوی ما به آنها پرداخت نمی شود مگر اینکه خود کمیته امداد پرداخت کند.

خانی نوذری تأکید کرد: در بحث مسکن روستایی بین بنیاد مسکن، بنیاد برکت و منطقه آزاد اروند خاص شهرهای آبادان و خرمشهر تفاهم نامه ای منعقد شد. بر اساس این تفاهم نامه بنیاد مسکن و منطقه آزاد با همکاری یکدیگر اقدام به ساخت دو هزار و ۲۰۰ واحد روستایی در این دو شهر کرده است. در واقع در این زمینه وام های ۱۵ میلیون تومانی به روستاییان پرداخت می شود.

وی ادامه داد: البته این بنیاد با همکاری بنیاد برکت دو هزار و ۷۰۰ واحد در روستاهای شهرستان آبادان و خرمشهر را احداث خواهند کرد. به هر کدام از اهالی روستاهای این دو شهر مبلغ ۱۵ میلیون تومان تسهیلات بانکی و پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم بلاعوض پرداخت می شود.

اجرای ۲۱۵ طرح هادی در خوزستان

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان در ارتباط با اهداف طرح هادی روستایی گفت: ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، خانی نوذری عنوان کرد: تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی، هدایت وضعیت فیزیکی روستا و ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستاییان و خدمات محیط زیستی و عمومی از جمله اهداف اجرای طرح هادی هستند.

خانی نوذری بیان کرد: در سال گذشته ۲۰۳ طرح هادی روستایی در خوزستان تصویب شد. ۱۸۸ مورد از این طرح ها جدید بوده و ۱۵ مورد هم بازنگری طرح های قبلی بوده است. همچنین در سال جاری ۲۱۵ طرح هادی در دست تهیه است که ۲۰۶ مورد از آنها جدید و ۹ طرح هم بازنگری است. در روند تهیه طرح های فوق ۲۷ مشاور با این بنیاد همکاری دارند.

وی در پایان گفت: بر اساس سرشماری سال ۹۰ تعداد روستاهای خوزستان چهار هزار و ۱۵۳ مورد است. از این تعداد روستا دو هزار و ۷۲ روستا بالای ۲۰ خانوار هستند.

معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان نیز در این نشست بیان کرد: بانک های تجارت، ملی، سپه، ملت و رفاه بانک های عامل این بنیاد برای پرداخت تسهیلات مسکن هستند. همکاری بانک های فوق بر اساس اعتبارات آنها بوده که تا کنون ۶۰۰ میلیون تومان اعتبارات تسهیلات مسکن روستایی پرداخت شده است.

آرش موهبت زاده افزود: مهمترین عامل و همکاری بانک ها اخذ تضامین مورد تأیید یا قابل اجرا توسط متقاضیان بوده که بهترین تضامین دریافت شده هم سفته های زنجیره ای بوده است. قطعا ادامه روند پرداخت تسهیلات منوط به پرداخت اقساط و جلوگیری از انباشته شدن اقساط معوق متقاضیان است.