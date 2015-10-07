منتظر فرمان هستیم تادرس عبرتی به آمریکا و ایادی آن در منطقه بدهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، دریادار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران طی سخنانی با اشاره به رشادت‌های سپاه در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: سربازان شما منتظر فرمان هستند تا درس عبرتی تاریخی به شیطان بزرگ و ایادی موذی، میهمان‌کش و کودک‌کش آنها در منطقه بدهند.

سردار فدوی با تأکید بر اینکه در آماده‌ترین شرایط ممکن قرار داریم، گفت: نشان دادن بخشی از توان رزمی و آمادگی‌های نیروی دریایی سپاه موجب شد تا دشمنان از لزوم تغییر استراتژی دریایی خود سخن بگویند در حالی که آنچه آنها از ما می‌دانند نسبت به آنچه نمی‌دانند قابل قیاس نیست.