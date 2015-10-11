به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درآمدی بر دین های دنیای باستان» شامل مجموعهای از مقالات محققان و پژوهشگران حوزه دین و تاریخ است که سرویراستاریشان توسط سارا ایلز جانستون انجام شده و جواد فیروزی نیز آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب دینهای دوران باستان را با پراکندگی جغرافیایی شان معرفی میکند.
تولیدکنندگان این کتاب، آن را به دلیل فقدان اثری که هم در حوزه گردآوری اطلاعات دینهای باستانی و هم در زمینه نظام بخشیدن به آنها مرجع معتبری باشد، منتشر کردهاند. هدف این کتاب، فاصله گرفتن از ساختار دایره المعارفی و به جای آن ارائه دادههایی درباره ۱۰ فرهنگ و سنتی که گام به گام بررسی میشوند، عنوان شده است.
کتابی که انتشارات ققنوس منتشر کرده، ترجمه بخش اول و دوم نسخه اصلی این اثر است که در سال ۲۰۰۴ به چاپ رسیده است.
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
این کتاب دو بخش با نامهای «آشنایی با دینهای باستان» و «تاریخ» دارد که هر کدام موضوعات مختلفی را دربرمیگیرند. بخش اول کتاب، این عناوین را شامل میشود: «دین باستانی مدیترانه چیست؟»، «توحید و چندخدایی»، «مناسک»، «اسطوره»، «کیهانشناسی: زمان و تاریخ»، «آلودگی، گناه، کفاره، رستگاری»، «قانون و اصول اخلاقی»، «آیینهای سرّی»، «ارتباط ادیان»، «نگارش و دین» و «جادو».
بخش دوم کتاب هم که تاریخ نام دارد، فصول «مصر»، «بینالنهرین»، «سوریه و کنعان»، «بنیاسرائیل»، «آناتولی: هیتیها»، «ایران»، «تمدنهای مینوسی و میسنی»، «یونان»، «اتروریا»، «روم» و «مسیحیت اولیه» را دربرمیگیرد.
این کتاب با ۳۶۰ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۲۸۰ هزار ریال منتشر شده است.
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