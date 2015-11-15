پنجمین جلد گزیده آثار ویلهلم دیلتای منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شعر و تجربه» (نقادی هنر) نوشته ویلهلم دیلتای به تازگی با ترجمه منوچهر صانع دره بیدی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۱۹۸۵ توسط انتشارات دانشگاه پرینستون به چاپ رسیده است.

کتاب «شعر و تجربه» جلد پنجم مجموعه ۶ جلدی گزیده آثار ویلهلم دیلتای است که جلد اول تا چهارم آن پیش از این، توسط همین ناشر به چاپ رسیده است. ویراستاران آثار دیلتای این جلد را «شعر و تجربه» نامگذاری کرده اند. محتوای این کتاب، نقد ادبی و یا به عبارتی نقد هنر است. دیلتای، خود در نوشته هایی که در این جلد چاپ شده، نقد خود را به تقلید از ارسطو، فن شعر نامیده و در واقع شعر و تجربه او، جایگزین فن شعر ارسطو است. ادعای این محقق این است که دوران فن شعر ارسطو سپری شده و چون هر زمانی نیاز به تدوین یک فن شعر خاص خود دارد، باید برای این زمان فن شعر جدیدی نوشت.

این اثر، دو بخش اصلی با نام های «فن شعر» و «شعر و تجربه زیسته» دارد که پیش از آن ها، مقدمه مترجم، پیشگفتار بر کل مجلدات، یادداشت ویراستاران بر جلد پنجم، فهرست اختصارات و مقدمه بر جلد پنجم درج شده است.

بخش «فن شعر» شامل ۳ قسمت با این عناوین است: تحیل شاعر: عناصر فن شعر، سه دوره زیبایی شناسی جدید و وظیفه کنونی آن، قطعاتی برای فن شعر. هرکدام از این قسمت ها به فصول مختلف تقسیم می شوند.

در بخش دوم هم که «شعر و تجربه زیسته» نام دارد ۲ قسمت دیگر از مطالب کتاب با عناوین «گوته و تخیل شعری» و «فردریش هولدرین» چاپ شده اند.

این کتاب با ۵۹۸ صفحه، شمارگان هزار و ۳۲۰ نسخه و قیمت ۴۵۰ هزار ریال منتشر شده است.